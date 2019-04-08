08.04.2019 13:18

Бадминтон. Успех харьковчан в Латвии

В городе Сигулда прошел международный юношеский турнир, на котором спортсмены Харьковщины завоевали 2 золотые, 2 серебряные и 1 бронзовую медаль.



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Медали были разыграны в четырех возрастных группах, в двух из них успешно выступили харьковчане. В категории U-15 Александра Боцман стала победителем в женской одиночной категории, завоевав в финале победу 21:15, 24:22 над другой украинкой Анной Коваленко из Николаева.

В этой же возрастной группе Алексей Титов и Анастасия Бирюковская завоевали золотую медаль в смешанной парной категории. В финале харьковчане победили николаевскую пару - Егора Леонтьева и Софию Черноморову. Также Алексей Титов получил серебряную медаль в мужской одиночной категории, уступив в финале со счетом 16:21,12-21 Ивану Царегородцеву из Николаева.

Анастасия Бирюковская отличилась еще «серебром» и «бронзой» в возрастной группе U-13. В финале одиночной категории харьковская бадминтонистка уступила 13:21, 21:13, 12:21 сопернице из Молдовы, а в дуэте с Софией Николаевой из Николаева заняла третье место в женской парной категории. Об этом сообщают в Управлении по делам молодежи и спорта ХОГА.