08.04.2019 19:52

Футбол. Известны финалисты областного первенства

Определились финалисты зимнего чемпионата Харьковской по футболу.



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На прошлой неделе состоялись полуфинальные матчи зимнего чемпионата Харьковской области по футболу.

Первую путевку в финал разыгрывали харьковский «Универ-Динамо-2» и первомайский «Квадро», матч между которыми состоялся 3 апреля.

Команда из райцентра, которая была первой в группе А, открыла счет во встрече, однако затем харьковчанам удалось переломить ход игры, и на перерыв они ушли в роли лидеров, ведя 2: 1.

Во втором тайме первомайцы показали содержательный футбол, благодаря чему праздновали волевую победу 4: 2.

Соперником «Квадро» по финалу будет «Универ-Динамо», 6 апреля обыграл УФК U-17 - 4: 2.