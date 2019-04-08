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08.04.2019  19:52   

Футбол. Известны финалисты областного первенства

Определились финалисты зимнего чемпионата Харьковской по футболу.


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На прошлой неделе состоялись полуфинальные матчи зимнего чемпионата Харьковской области по футболу.
 
Первую путевку в финал разыгрывали харьковский «Универ-Динамо-2» и первомайский «Квадро», матч между которыми состоялся 3 апреля.
 
Команда из райцентра, которая была первой в группе А, открыла счет во встрече, однако затем харьковчанам удалось переломить ход игры, и на перерыв они ушли в роли лидеров, ведя 2: 1.
 
Во втором тайме первомайцы показали содержательный футбол, благодаря чему праздновали волевую победу 4: 2.
 
Соперником «Квадро» по финалу будет «Универ-Динамо», 6 апреля обыграл УФК U-17 - 4: 2.
Источник:   СК
 Тэги:  футбол, финалисты, харьков
 
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