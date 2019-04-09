Харьковский бессменный чемпион разгромил в гостях одесситов

Одесский «Кредо-63» крупно дома проиграл харьковскому «Олимпу».
После победы одесских регбистов в Кубке Кишинева, многие поклонники ждали от команды одесситов чуда в игре с бессменным чемпионом – «Олимпом» из Харькова.
Тем более встреча проходила на домашнем стадионе «Спартак». Но, к сожалению, опыт сделал свое дело.
Правда, в защиту хозяев скажем, что выглядели они достойно, несмотря на провальное начало и разрыв в счете. Если в первом тайме единственным результативным действием одесситов был штрафной в исполнении Николая Делиергиева (3:24), то во второй половине они сумели набрать целых 14 очков. Двумя попытками отметился Роман Кулакивский, а Николай Делиергиев записал на свой счет еще и две реализации.
Атаки «Кредо» выглядели опасно, однако в обороне они допускали множество ошибок, которые харьковчане им не прощали. Как следствие - поражение подопечных Дмитрия Федишина с крупным счетом - 17:57.
Сегодня как никогда легко управлять эмоциями – как своими, так и чужими. Хороший день для новых знакомств, которые впоследствии могут перерасти в нечто большее.
Вторник обещает быть не по-апрельскому жарким и без существенных осадков. Утро будет солнечной, затем небо затянется облаками.
В этот день в 1989 году американец Дуглас Энгелбарт получил премию за изобретение компьютерной мыши.
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