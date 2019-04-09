09.04.2019 08:30

Харьковский бессменный чемпион разгромил в гостях одесситов

Одесский «Кредо-63» крупно дома проиграл харьковскому «Олимпу».



://zaodessu.com.ua

После победы одесских регбистов в Кубке Кишинева, многие поклонники ждали от команды одесситов чуда в игре с бессменным чемпионом – «Олимпом» из Харькова.

Тем более встреча проходила на домашнем стадионе «Спартак». Но, к сожалению, опыт сделал свое дело.

Правда, в защиту хозяев скажем, что выглядели они достойно, несмотря на провальное начало и разрыв в счете. Если в первом тайме единственным результативным действием одесситов был штрафной в исполнении Николая Делиергиева (3:24), то во второй половине они сумели набрать целых 14 очков. Двумя попытками отметился Роман Кулакивский, а Николай Делиергиев записал на свой счет еще и две реализации.

Атаки «Кредо» выглядели опасно, однако в обороне они допускали множество ошибок, которые харьковчане им не прощали. Как следствие - поражение подопечных Дмитрия Федишина с крупным счетом - 17:57.