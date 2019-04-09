В Харькове состоялся Всеукраинский турнир по олимпийскому тхэквондо

В харьковской Школе высшего спортивного мастерства прошел первый этап Всеукраинского Гран-При «Атака» по тхэквондо ВТФ, который собрал 560 тхэквондистов из 11 регионов страны.
По традиции медали турнира были разыграны в пяти возрастных категориях: юниоры (спортсмены 2002-2004 годов рождения), кадеты (2005-2007), юноши (2008-2009), младшие юноши (2010-2011) и дети (2012-2013 ).
По итогам соревнований победу в общекомандном зачете одержали спортсмены харьковской КДЮСШ №2, на счету которых было 18 золотых, 17 серебряных и 23 бронзовых наград.
Второе место в общекомандном зачете заняла харьковская КДЮСШ №8 (12 золотых, 5 серебряных и 13 бронзовых). Кроме того наставник данной школы Марина Вартересьян, воспитанники которой завоевали 9 золотых, 2 серебряные и 3 бронзовые медали, была признана лучшим тренером первого этапа Гран-При «Атака».
Третье место в общекомандном зачете было по киевской КДЮСШ «Артем» (6 золотых, 11 серебряных и 7 бронзовых наград).
В общем совместными усилиями тхеквондисты Харьковской области завоевали на этих соревнованиях 39 золотых, 36 серебряных и 64 бронзовые награды.
«В этом году Гран-При« Атака »пройдет в три этапа - два предыдущих и финал. Будут также иначе начисляться очки определения лучших спортсменов, а их имена будут озвучены на финальном этапе. Кроме того впервые для юниоров введена рейтинговая система. Для кадетов она уже существовала с прошлого года. Данная рейтинговая система предусматривает набор очков на определенных турнирах внутри страны, а также на международных стартах за пределами Украины. Теперь в состав сборной попадут не тот, кто выиграл чемпионат страны, а тот, у кого больше очков по окончании квалификационного периода. Так вот первый этап Всеукраинского Гран-При «Атака» является рейтинговым турниром, и приносит спортсменам очки », - отметил организатор турнира, старший тренер сборной Украины Андрей Долгополов.
Следующий этап Всеукраинского Гран-При «Атака» с тхеквондовидбудеться в Харькове в конце октября.
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Вторник обещает быть не по-апрельскому жарким и без существенных осадков. Утро будет солнечной, затем небо затянется облаками.
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