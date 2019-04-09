Выпускник Уникорта выиграл парный турнир в Анталии

Харьковчанин Владислав Орлов выиграл парный турнир на соревнованиях серии ITF «World Tennis Tour», которые прошли в Анталии (Турция).
Воспитанник харьковского клуба «Уникорт» выступал в паре с казахским теннисистом Григорием Ломакиным. От организаторов они получили второй номер посева и на протяжении соревнований проиграли только два сета.
Так, соперников из Румынии и Швеции пара обыграла за минимальное количество партий, а за выход в финал Владислав Орлов и Григорий Ломакин соревновались с турецко-белорусским тандемом, который обошли со счетом 15:13. В финале спортсмены одержали победу над теннисистами из Швеции.
Отметим, что для 23-летнего харьковского теннисиста (на фото - слева) это первый парный титул в нынешнем сезоне и шестой в профессиональной карьере.
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