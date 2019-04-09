Главная Новости Спорт Синхронное плавание. Греческий триумф харьковчанок
09.04.2019  14:19   

Синхронное плавание. Греческий триумф харьковчанок

Девушки завоевали золото Мировой серии.


//kharkivoda.gov.ua
С 5 по 7 апреля в Александруполисе состоялся второй этап Мировой серии по синхронному плаванию, где сборная Украины, в состав которой вошли исключительно харьковчанки, завоевала пять золотых наград.
 
По информации Управления по делам молодежи и спорта ХОГА, на счету Марты Фединой было четыре медали. Она победила в произвольной программе соло (92.7000), превзойдя результат серебряного призера - итальянки Линды Черрути - на 2.5333 б.
 
Вместе с Анастасией Савчук Марта стала победителем в технической программе дуэтов с результатом 91.4462 б. Соперниц из Италии Костанзу Ферро и Линду Черрути, занявших второе место, харьковчанки превзошли на 2,7766 б.
 
Кроме того, Елизавета Яхно, Анастасия Савчук, Екатерина Резник, Марта Федина, Марина и Владислава Алексеевы, Яна Нарежная, Александра Кошуба и Александра Коваленко, Алина Шинкаренко и Валерия Апрелева заняли первое место в хайлайте с результатом 93.3330 б. Второе место в этом виде программы было за канадскими спортсменками (89.3333). Третье заняли хозяйки соревнований – команда Греции (84.5333)
 
Также украинки завоевали «золото» в технической программе групп с результатом 91.7261 б. Второе место было за спортсменками из Канады (86.6660), а «бронзу» завоевали греческие синхронистки (85.6633).
 
Еще одну золотую медаль завоевали Марина и Владислава Алексеевы в произвольной программе дуэтов (92.8000). Итальянок Костанзу Ферро и Линду Черрути они превзошли на 2.7 б.
Источник:   ХОГА
 Тэги:  синхронное плавание, триумф, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
18.02 Спорт Синхронное плавание. Харьковчанки триумфально выступили на чемпионате Украины 17.12 Спорт Харьковчанка признана лучшей синхронисткой мира 08.08 Спорт Харьковские синхронистки триумфально вернулись с первенства Европы
 
 

Видео

Харьков получит кейсы для оказания админуслуг на дому
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 