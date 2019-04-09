09.04.2019 14:19

Синхронное плавание. Греческий триумф харьковчанок

Девушки завоевали золото Мировой серии.



//kharkivoda.gov.ua

С 5 по 7 апреля в Александруполисе состоялся второй этап Мировой серии по синхронному плаванию, где сборная Украины, в состав которой вошли исключительно харьковчанки, завоевала пять золотых наград.

По информации Управления по делам молодежи и спорта ХОГА, на счету Марты Фединой было четыре медали. Она победила в произвольной программе соло (92.7000), превзойдя результат серебряного призера - итальянки Линды Черрути - на 2.5333 б.

Вместе с Анастасией Савчук Марта стала победителем в технической программе дуэтов с результатом 91.4462 б. Соперниц из Италии Костанзу Ферро и Линду Черрути, занявших второе место, харьковчанки превзошли на 2,7766 б.

Кроме того, Елизавета Яхно, Анастасия Савчук, Екатерина Резник, Марта Федина, Марина и Владислава Алексеевы, Яна Нарежная, Александра Кошуба и Александра Коваленко, Алина Шинкаренко и Валерия Апрелева заняли первое место в хайлайте с результатом 93.3330 б. Второе место в этом виде программы было за канадскими спортсменками (89.3333). Третье заняли хозяйки соревнований – команда Греции (84.5333)

Также украинки завоевали «золото» в технической программе групп с результатом 91.7261 б. Второе место было за спортсменками из Канады (86.6660), а «бронзу» завоевали греческие синхронистки (85.6633).

Еще одну золотую медаль завоевали Марина и Владислава Алексеевы в произвольной программе дуэтов (92.8000). Итальянок Костанзу Ферро и Линду Черрути они превзошли на 2.7 б.