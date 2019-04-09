09.04.2019 14:49

На выходных - VI-й Харьковский Международный марафон

14 апреля 2019 в Харькове состоится самое ожидаемое беговое событие года - Kharkiv International Marathon.



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В этом году предлагается принять участие в забегах на такие дистанции: 42,195k, 10k, 4,2195k, эстафета 2x21,1k, family run 1,6k.

На сегодняшний день для участия в беговом мероприятии зарегистрировалось такое количество людей:

на дистанцию ​​42,195 км (марафон) зарегистрировалось 407 участников

на дистанцию ​​10 км - 2046 участников

на дистанцию ​​4,2195 км (минимарафон) - 1008 участников

на эстафету 2х21,1 км - 156 команд

family run 1,6км - 940 участников.

Регистрация на участие в Марафоне закрывается 11 апреля. Более подробная информация здесь.

Напомним, что Международный марафон в Харькове проводят ежегодно, он внесен в Книгу рекордов Украины как самый массовый забег по количеству зарегистрированных участников. В марафоне 2018 приняли участие более 10 тыс. человек из 15 стран мира и был установлен рекорд на длинной дистанции. Кенийский бегун Серем Бенджамин Кипроп пробежал 42 км в 2:00 18 минут и 13 секунд. Он побил предыдущий рекорд - 2:00 23 мин. 1 сек.