09.04.2019 15:19

Харьковский Велодень-2019 состоится 19 мая

В этом году одно из самых масштабных спортивных событий Харькова объединит велолюбителей 19 мая на площади Свободы.



//dozor.kharkov.ua

«Велодень-2019» пройдет в уникальном харьковском стиле, что будет отражено в традиционном флеш-мобе. Слоган праздника - «Ну что, покатаем?».

Уже в 10:00 на площади Свободы состоится флеш-моб. А в 11:00 велоколонна парадом стартует по проспекту Науки. Кроме флеш-моба и велопарада организаторами запланировано множество развлечений на площади. Все желающие смогут принять участие в розыгрыше ценных призов на сцене, погулять по ярмарке и подкрепиться в фуд-корте. Для детей будут организованы отдельные игровая и вело-зоны.

Специальный приз от организаторов и партнеров «Велодню» достанется массовой команде велосипедистов, которая примет участие в велопараде. Для того, чтобы принять участие в конкурсе, команде необходимо подать предварительную заявку с указанием ожидаемого количества участников и иметь одинаковую отличную форму. Определение массовой команды состоится после велопробега на площади Свободы возле сцены.

Изюминка «Велодню-2019» - фестиваль райдер-культур «Комплит». Это соревнования, которые пройдут в специально созданном скейт-парка на площади. В турнире примут участие спортсмены на BMX, самокатах, роликах и скейтах.

Справка: Велодень - это масштабный социально-спортивный проект, который проходит в Харькове с 2006 года, популяризирует здоровый образ жизни и пропагандирует безопасность и взаимоуважение ко всем участникам дорожного движения. Традиционно харьковский "Велодень" привлекает больше 10000 велосипедистов.