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09.04.2019  15:19   

Харьковский Велодень-2019 состоится 19 мая

В этом году одно из самых масштабных спортивных событий Харькова объединит велолюбителей 19 мая на площади Свободы.


//dozor.kharkov.ua
«Велодень-2019» пройдет в уникальном харьковском стиле, что будет отражено в традиционном флеш-мобе.  Слоган праздника - «Ну что, покатаем?».
 
 Уже в 10:00 на площади Свободы состоится флеш-моб.  А в 11:00 велоколонна парадом стартует по проспекту Науки.  Кроме флеш-моба и велопарада организаторами запланировано множество развлечений на площади.  Все желающие смогут принять участие в розыгрыше ценных призов на сцене, погулять по ярмарке и подкрепиться в фуд-корте.  Для детей будут организованы отдельные игровая и вело-зоны.
 
 Специальный приз от организаторов и партнеров «Велодню» достанется массовой команде велосипедистов, которая примет участие в велопараде.  Для того, чтобы принять участие в конкурсе, команде необходимо подать предварительную заявку с указанием ожидаемого количества участников и иметь одинаковую отличную форму.  Определение массовой команды состоится после велопробега на площади Свободы возле сцены.
 
 Изюминка «Велодню-2019» - фестиваль райдер-культур «Комплит».  Это соревнования, которые пройдут в специально созданном скейт-парка на площади.  В турнире примут участие спортсмены на BMX, самокатах, роликах и скейтах.
 
 Справка: Велодень - это масштабный социально-спортивный проект, который проходит в Харькове с 2006 года, популяризирует здоровый образ жизни и пропагандирует безопасность и взаимоуважение ко всем участникам дорожного движения.  Традиционно харьковский "Велодень" привлекает больше 10000 велосипедистов.
Источник:   Харьков спортивный
 Тэги:  велодень, 19 мая, харьков
 
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