09.04.2019 16:45

Бывший тренер Металлиста и сборной Украины выдал прогноз на очередной харьковский «батл»

На смену отгремевшим на «Металлисте» кубковым баталиям следуют не менее принципиальные харьковские баталии Премьер-Лиги за право играть в Лиге Европы.



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24-й тур украинского чемпионата пройдет в эти выходные, а его центральным противостоянием станет субботний матч «Шахтера» и «Зари» в Харькове.

Горняки продолжают свой путь к чемпионству - и в домашнем матче попробуют сделать еще один шаг к трофею. Но он точно не будет легким, потому что «Заря» поедет в Харьков в статусе загнанного зверя, которому отступать некуда чтобы продолжить борьбу за «бронзу» Премьер-лиги и путевку в Лигу Европы. Матч с «Шахтером» станет для команды Юрия Вернидуба ключевым.

По мнению бывшего тренера харьковского «Металлиста» Мирона Маркевича – матч станет своеобразным отголоском кубкового дерби Шахтера с Динамо.

Во первых, харьковское «El Clásico» существенно измотало горняков, что заставит активно использовать скамейку запасных, учитывая дисквалификации в основном составе.

Во-вторых, забыть о кубковом матче не дадут игроки Зари, в рядах который в аренде немало игроков киевского «Динамо».

Луганчане сейчас находятся на непривычно низком для себя пятом месте. И если до четвертого «Мариуполя» всего одно очко, то до третьей «Александрии» целых 9 пунктов. Поэтому потеря очков в матче с «Шахтером» может стать для «Зари» фатальной. Александрийцы в грядущем туре встретятся со «Львовом», который накануне неожиданно остался без главного тренера и находится в подвешенном состоянии. Трудно представить, что команда Шарана допустит осечку в этом матче. А в случае победы «Александрии» и проигрыша «Зари» расстояние между командами в турнирной таблице превратится в 12-очковую пропасть. В таком случае луганчанам придется выигрывать не только обе очные встречи с александрийцами, но обыгрывать в ответных матчах и «Шахтер», и «Динамо». Задача практически невозможная. Так что в интересах самой «Зари» не доводить ситуацию до критического состояния.

Добыть очки с «Шахтером» в ближайшем матче «Зарю» подталкивают и сложившиеся накануне обстоятельства. Обе команды провели на выходных четвертьфинальные матчи Кубка Украины, но если луганчане довольно спокойно обыграли «Львов», то дончане провели сложнейший матч с «Динамо».

120-минутный триллер с серией пенальти отнял у горняков массу и физических, и эмоциональных сил. Команде Фонсеки явно потребуется больше времени на восстановление. И в этом плане у «Зари» есть преимущество.

Плюс, в субботнем поединке «Шахтер» не сможет рассчитывать на свою главную ударную силу – лидера бомбардирской гонки УПЛ Жуниора Мораеса. Форвард будет отбывать дисквалификацию за перебор желтых карточек. По этой же причине матч пропустит и Алан Патрик, который также является железным игроком основы горняков. Фонсеке придется идти на вынужденную ротацию, и «Заря» может этим воспользоваться.

В харьковском матче ни одна команда не захочет терять очки. Но если у «Шахтера» есть определенный запас прочности, то «Заря» его лишена. Поэтому команда Вернидуба отдаст на поле ОСК «Металлист» все, что у нее есть. Ведь борьба за третье место – это не только борьба за «бронзу» и почет. Это борьба за прямую путевку в групповой этап Лиги Европы и очень серьезные, как для нынешнего украинского футбола, деньги. Так что в субботу нас ждет бой не на жизнь, а на смерть.

Напомним, матч «Шахтер» - «Заря» пройдет в Харькове на ОСК «Металлист» уже 13 апреля. Начало в 17:00.