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09.04.2019  19:48   

В Харькове открыли спортивные группы для детей с инвалидностью

Футбольный клуб "Шахтер" будет проводить тренировки для детей-инвалидов.


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Как сообщает Сегодня, в Харькове открыли спортивные группы для детей с инвалидностью, подобные тем, что уже действуют в Мариуполе и Киеве. Вместе с тренерами футбольного клуба "Шахтер" на одну из первых тренировок приехали журналисты "Сегодня".
 
Так, 18-летний Дмитрий бредит футболом и вместе с мамой видел едва ли не все матчи "горняков" и все это время хотел попробовать на поле собственные силы.
 
"Люблю играть в футбол. Люблю команду. Пятова. Пятов наш кумир", – заявил Дмитрий Данилов, участник проекта "Давай, играй!"
 
Мама Дмитрия говорит, что долгое время считалось, что командная игра – не для людей с ментальной инвалидностью, и теперь рада, что стереотип наконец разрушен.
 
"Спасибо, конечно, организаторам этого всего проекта, что дали возможность нашим детям — таким непростым, скажем так, детям — попробовать себя в таком виде спорта", – поблагодарила мать Дмитрия, Наталья Данилова.
 
Дважды в неделю занятия проводят опытные тренеры-волонтеры. Есть младшая группа и подростковая.
 
"Занятия направлены на такую двигательную активность детей, на мотивацию действий, на общение. С каждой тренировкой результаты все лучше и лучше", – призналась Елена Гриб, представительница Национальной ассамблеи людей с инвалидностью.
 
На одну из первых тренировок приехали тренеры футбольного клуба "Шахтер" – Антониу Феррейра и Педру Морейра.
 
Проект "Давай, играй" внедряет фонд "Шахтер Social". Харьков стал уже третьим городом, где открылись инклюзивные группы.
 
"Почему это важно? Потому что мы в "Шахтере" считаем, что в футбол могут играть все. Независимо от физических возможностей, от возможностей финансовых. Поэтому мы счастливы, что можем давать детям такую возможность", – подчеркнула Инна Хмизова, директор фонда "Шахтер Social".
 
Благодаря фонду "Шахтар Social" дети в таких группах занимаются спортом бесплатно.
 
Ранее мы писали о том, что 7 апреля в Харькове состоялось открытие группы для 40 детей с ментальными и физическими нарушениями развития. Мероприятие прошло в рамках проекта "Давай, играй!" под эгидой Shakhtar Social. 
 
Перед матчем с "Динамо" навестить маленьких спортсменов приехали тренеры "Шахтера" Педру Морейра и Антониу Феррейра. Ребята провели совместную тренировку с португальскими наставниками, смогли вместе поиграть в футбол и получили незабываемые впечатления. 
Тэги:  футбол, дети с инвалидностью, харьков
 
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