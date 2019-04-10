В Харькове пройдет турнир по петанку

6-й ежегодный открытый турнир по петанку пройдет 20-21 апреля в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького.
Организаторы приглашают всех, кому интересно понаблюдать за популярной в Европе и Азии игрой.
По вопросам регистрации можно обращаться по тел.: (067) 704-98-06.
Начало турнира - в 10:30.
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