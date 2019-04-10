10.04.2019 17:19

Харьковский марафон: движение транспорта будет запрещено

Движение транспорта по пл. Свободы, на участке от ул. Сумской до ул. Тринклера, будет запрещено с 10:00 13 апреля до 22:00 14 апреля.



//city.kharkov.ua

Как сообщил директор Департамента инфраструктуры Сергей Дульфан, это связано с подготовкой и проведением VI Харьковского Международного марафона. Он подчеркнул, что в этом году трассу марафона изменили, чтобы уменьшить неудобства для жителей города.

«В старой схеме от города был фактически отрезан поселок Пятихатки, теперь трасса изменилась и достаточно локально будет проходить в центральной части Харькова. Чтобы минимизировать неудобства в связи с проведением марафона, участки дорог будут открываться для движения по мере окончания забегов», - отметил Сергей Дульфан.

Так, с 7:00 до 16:00 14 апреля будет прекращено движение транспорта по маршрутам соответствующих дистанций марафона: ул. Сумская (на участке от пр. Независимости до пер. Мечникова) – пл. Конституции (при движении от пер. Мечникова до пер. Армянского) - ул. Короленко (на участке от пл. Конституции до ул. Пушкинской) - ул. Пушкинская (на участке от ул. Короленко до ул. Веснина) - ул. Гиршмана (на участке от ул. Сумской до ул. Алчевских) - ул. Алчевских (на участке от ул. Гиршмана до ул. Свободы) - ул. Свободы - ул. Веснина (на участке от ул. Пушкинской до ул. Чернышевской) – пл. Первого Мая - ул. Сумская (на участке от пл. Первого Мая до ул. Деревянко) - ул. Динамовская (в районе ул. Белой Акации) - ул. Новгородская (на участке от ул. Динамовской до пр. Науки) - пр. Науки - ул. Динамовская (на участке от ул. Новгородской до пер. Фанинского) - ул. Сумская (на участке от пл. Первого Мая до пр. Независимости) - пр. Независимости (на участке от ул. Сумской до пр. Науки) - пр. Науки (на участке от пр. Независимости до пл. Свободы) – пл. Свободы.

Также с 10:00 13 апреля до 22:00 14 апреля автобусы №20э, 65э, 119э, 217э, 296э будут осуществлять объезд закрытого участка пл. Свободы через пр. Независимости.

На время проведения марафона 14 апреля изменят маршруты и ряд троллейбусов и трамваев:

троллейбус №2:

с 6:00 до 7:00 курсирует по основному маршруту;

с 7:00 до 14:00: пр. Жуковского - ул. Академика Проскуры - Белгородское шоссе - ул. Деревянко - ул. Ахсарова - пр. Людвига Свободы - ул. Победы;

с 14:00 - по основному маршруту;

троллейбус №18:

с 7:00 до 12:30: Больница скорой помощи - ул. Деревянко - ул. Космонавтов - ул. 23 Августа - ул. Клочковская;

с 12:30 до 14:00: Больница скорой помощи - ул. Деревянко - пр. Науки - ст. метро «Научная»;

с 14:00 - по основному маршруту;

трамвай №12:

с 6:00 до 14:00 - не ходит;

с 14:00 - по основному маршруту;

трамвай №26:

с 6:00 до 7:00 - по основному маршруту;

с 7:00 до 13:00: разворотный круг «Юго-Восточный» - пр. Московский - пр. Тракторостроителей - ул. Героев Труда - ул. Шевченко - Журавлевский гидропарк;

с 13:00 - по основному маршруту.

Кроме того, изменятся маршруты ряда автобусов, которые можно посмотреть здесь.

«Также я прошу харьковчан с вечера 12 апреля не оставлять автомобили на проезжей части по маршруту марафона и на площади Свободы», - отметил Сергей Дульфан.