Началась регистрация на «FIT DAY Kharkiv»

Масштабное фитнес-мероприятие «FIT DAY Kharkiv 2019» пройдет 15 июня на стадионе «Металлист».
По словам организаторов, в программе «FIT DAY Kharkiv 2019» - мастер-классы и воркшопы от европейских и украинских презентеров. Также состоятся ярмарка-выставка достижений фитнес-индустрии и бизнес-форум для управляющих, менеджеров и тренеров фитнес-центров.
Кроме того, в рамках мероприятия пройдет этап Кубка Украины «STRONGMAN» – на стадионе соберутся самые сильные атлеты Украины. Главным рефери соревнований выступит многократный чемпион и рекордсмен мира по этому виду спорта Василий Вирастюк. Вход для зрителей – свободный.
Зарегистрироваться на участие в «FIT DAY Kharkiv 2019» можно здесь.
День может принести вам новые идеи и новые возможности, однако людям, уверенным в себе, не мешает следить за тем, чтобы их уверенность не превратилась в самоуверенность.
В Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Ночью без существенных осадков. Днем и вечером кратковременный дождь, гроза, местами град.
11 апреля 1945 года узники Бухенвальда подняли восстание, в результате которого лагерь был ликвидирован восставшими.
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