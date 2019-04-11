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11.04.2019  11:21   

Началась регистрация на «FIT DAY Kharkiv»

Масштабное фитнес-мероприятие «FIT DAY Kharkiv 2019» пройдет 15 июня на стадионе «Металлист».


// city.kharkov.ua

По словам организаторов, в программе «FIT DAY Kharkiv 2019» - мастер-классы и воркшопы от европейских и украинских презентеров. Также состоятся ярмарка-выставка достижений фитнес-индустрии и бизнес-форум для управляющих, менеджеров и тренеров фитнес-центров.

Кроме того, в рамках мероприятия пройдет этап Кубка Украины «STRONGMAN» – на стадионе соберутся самые сильные атлеты Украины. Главным рефери соревнований выступит многократный чемпион и рекордсмен мира по этому виду спорта Василий Вирастюк. Вход для зрителей – свободный.

Зарегистрироваться на участие в «FIT DAY Kharkiv 2019» можно здесь.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  fit day kharkiv, фитнес, регистрация, харьков
 
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