11.04.2019 11:21

Началась регистрация на «FIT DAY Kharkiv»

Масштабное фитнес-мероприятие «FIT DAY Kharkiv 2019» пройдет 15 июня на стадионе «Металлист».



// city.kharkov.ua

По словам организаторов, в программе «FIT DAY Kharkiv 2019» - мастер-классы и воркшопы от европейских и украинских презентеров. Также состоятся ярмарка-выставка достижений фитнес-индустрии и бизнес-форум для управляющих, менеджеров и тренеров фитнес-центров.

Кроме того, в рамках мероприятия пройдет этап Кубка Украины «STRONGMAN» – на стадионе соберутся самые сильные атлеты Украины. Главным рефери соревнований выступит многократный чемпион и рекордсмен мира по этому виду спорта Василий Вирастюк. Вход для зрителей – свободный.



Зарегистрироваться на участие в «FIT DAY Kharkiv 2019» можно здесь.