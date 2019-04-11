11.04.2019 13:44

Торжественное закрытие школьных лиг сезона пройдет в ДС Локомотив

Торжественное закрытие состоится 15 мая в одном из лучших спортивных комплексов Украины.



//sportevents.kharkiv.ual

В харьковском Дворце спорта «Локомотив», который расположен по адресу ул. Большая Панасовская, 90/1 (бывшая ул. Котлова). Закрытие ХСШЛ будет сопровождаться парадом чемпионов и призеров Харьковских спортивных школьных лиг сезона 2018/2019. Во время закрытия будет определен район-победитель школьных лиг сезона 2018/2019.

Начало парада в 17.00.

Перед торжественным закрытием ХСШЛ состоятся финальные игры школьной лиги по баскетболу и школьной лиги по баскетболу 3х3. Финальные игры будут проходить 15 мая с 11.00 до 16.30.

Трансляция мероприятия будет проходить на YouTube-канале Kharkov Sport City с 11.00.

Напомним, что с октября 2018 начался спортивный проект Харьковские спортивные школьные лиги среди учащихся общеобразовательных учебных заведений города Харькова сезона 2018/2019. В течение 6 месяцев школьники соревновались в 10-ти видах спорта, а именно: баскетбол, баскетбол 3х3, гандбол, волейбол, бадминтон, регби, черлиденг, легкая атлетика, футбол, шахматы.

Отметим, что Харьковские спортивные школьные лиги проводятся ежегодно с 1 октября по 1 мая и состоят из трех этапов: 1 этап - соревнования в общеобразовательных учебных заведениях, на котором формируются сборные школы; 2 этап - соревнования в районах города, на котором определяется победитель районных соревнований, который получает право участия в 3-м этапе; 3 этап - финальные городские соревнования, в ходе которого определяется чемпион школьной лиги по виду спорта.