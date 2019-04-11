11.04.2019 14:19

Футбол. Ряды харьковского Металлиста 1925 пополнились новыми игроками (ФОТО)

Новичками команды стали полузащитники Игорь Кошман и Лука Коберидзе.



//metalist1925.com

Коберидзе Лука

Позиция - полузащитник

Дата рождения - 9 сентября 1994 г.

Рост - 179 см. Вес - 73 кг.

Лука Коберидзе родился в Тбилиси. Воспитанник ФК "Зугдиди" (первый тренер - Борис Гугучиа), за который провел три сезона и сыграл 29 матчей, после чего перешел в "Гурии" (13 матчей). В марте 2016-го г. Стал игроком черниговской "Десны". В составе команды в целом провел 76 матчей (в этом сезоне 11 - в УПЛ и три - в чемпионате U-21), в которых отметился одним забитым мячом.

В "Металлисте 1925" будет выступать под 13-м номером.

Кошман Игорь Сергеевич

Позиция - полузащитник

Дата рождения - 7 марта 1995 г.

Рост - 169 см. Вес - 61 кг.

Игорь Кошман родился в Кременчуге, где и начал заниматься футболом в местном МФК «Кремень» (первые тренеры - Анатолий Безус и Александр Янковский). По кременчугский клуб провел 59 матчей в чемпионате ДЮФЛУ. Летом 2012 года стал игроком Симферопольского «Таврии», где преимущественно играл за юниорскую и молодежную команды. За главную команду провел семь поединков. После этого выступал за донецкий "Металлург", харьковский "Металлист" и "Гелиос", словенский "Целе", а останим клубом была грузинская "

В "Металлисте 1925" будет выступать под 28-м номером.