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11.04.2019  14:19   

Футбол. Ряды харьковского Металлиста 1925 пополнились новыми игроками (ФОТО)

Новичками команды стали полузащитники Игорь Кошман и Лука Коберидзе.


//metalist1925.com
Коберидзе Лука 
 
Позиция - полузащитник 
Дата рождения - 9 сентября 1994 г. 
Рост - 179 см. Вес - 73 кг. 
 
Лука Коберидзе родился в Тбилиси. Воспитанник ФК "Зугдиди" (первый тренер - Борис Гугучиа), за который провел три сезона и сыграл 29 матчей, после чего перешел в "Гурии" (13 матчей). В марте 2016-го г. Стал игроком черниговской "Десны". В составе команды в целом провел 76 матчей (в этом сезоне 11 - в УПЛ и три - в чемпионате U-21), в которых отметился одним забитым мячом.
 
В "Металлисте 1925" будет выступать под 13-м номером. 
 
Кошман Игорь Сергеевич 
 
Позиция - полузащитник 
Дата рождения - 7 марта 1995 г. 
Рост - 169 см. Вес - 61 кг. 
 
Игорь Кошман родился в Кременчуге, где и начал заниматься футболом в местном МФК «Кремень» (первые тренеры - Анатолий Безус и Александр Янковский). По кременчугский клуб провел 59 матчей в чемпионате ДЮФЛУ. Летом 2012 года стал игроком Симферопольского «Таврии», где преимущественно играл за юниорскую и молодежную команды. За главную команду провел семь поединков. После этого выступал за донецкий "Металлург", харьковский "Металлист" и "Гелиос", словенский "Целе", а останим клубом была грузинская "
 
В "Металлисте 1925" будет выступать под 28-м номером.
 
Источник:   Сайт Металлиста 1925
 Тэги:  футбол, новички металлиста 1925, харьков
 
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