11.04.2019 15:20

Харьковская юниорка завоевала награду на престижных соревнованиях в Румынии (ФОТО, ВИДЕО)

Завершён традиционный турнир по настольному теннису Cupa Bistrit.



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Ежегодно румынскую Быстрицу приезжает украинская молодёжь, чтобы встретиться с сильными европейскими игроками.

Как правило, основными соперниками выступают местные, румынские, теннисисты, а мы знаем, что юношеский настольный теннис Румынии является одним из самых сильных на континенте.

В 2019 году в Быстрицу прибыло немало спортсменов из Франции, Норвегии, Сербии, Венгрии, Молдавии, Боснии и Герцеговины. Всего собралось более 200 участников, которые оспаривали призы в индивидуальном и командном разрядах.

Официальное название турнира – Мемориал тренера Георгия Бозги или, по-другому, Cupa Bistrita. В этом году он проходил с 28 по 30 марта.

Нынешняя делегация Украины была довольно большой.

Практически, она стала второй по численности после Румынии.

В этом плане мы обогнали даже Молдавию, которая является ближайшей румынской соседкой! Приехало 20 человек из Киева, Харькова, Черновцов, Львова, Гребёнки Полтавской области. Были представлены все возрастные категории – от миникадетов до юниорок-девушек.

Перспективы на медали у наших игроков считались неплохими. Поехало очень много теннисистов – призеров чемпионатов Украины, победителей турниров. Интересно, что киевлянка Вероника Василенко играла вместе с молдавской теннисисткой, миникадеткой, Камелией Меренко, которая неоднократно бывала на турнирах у нас в Украине и показала здесь высокий уровень игры.

В соревнованиях среди девушек тройку призеров составили Ульяна Дронова (Харьков), Вероника Матюнина (Северодонецк) и Иоланта Евтодий (Одесса).