Харьковская юниорка завоевала награду на престижных соревнованиях в Румынии (ФОТО, ВИДЕО)

Завершён традиционный турнир по настольному теннису Cupa Bistrit.
Ежегодно румынскую Быстрицу приезжает украинская молодёжь, чтобы встретиться с сильными европейскими игроками.
Как правило, основными соперниками выступают местные, румынские, теннисисты, а мы знаем, что юношеский настольный теннис Румынии является одним из самых сильных на континенте.
В 2019 году в Быстрицу прибыло немало спортсменов из Франции, Норвегии, Сербии, Венгрии, Молдавии, Боснии и Герцеговины. Всего собралось более 200 участников, которые оспаривали призы в индивидуальном и командном разрядах.
Официальное название турнира – Мемориал тренера Георгия Бозги или, по-другому, Cupa Bistrita. В этом году он проходил с 28 по 30 марта.
Нынешняя делегация Украины была довольно большой.
Практически, она стала второй по численности после Румынии.
В этом плане мы обогнали даже Молдавию, которая является ближайшей румынской соседкой! Приехало 20 человек из Киева, Харькова, Черновцов, Львова, Гребёнки Полтавской области. Были представлены все возрастные категории – от миникадетов до юниорок-девушек.
Перспективы на медали у наших игроков считались неплохими. Поехало очень много теннисистов – призеров чемпионатов Украины, победителей турниров. Интересно, что киевлянка Вероника Василенко играла вместе с молдавской теннисисткой, миникадеткой, Камелией Меренко, которая неоднократно бывала на турнирах у нас в Украине и показала здесь высокий уровень игры.
В соревнованиях среди девушек тройку призеров составили Ульяна Дронова (Харьков), Вероника Матюнина (Северодонецк) и Иоланта Евтодий (Одесса).
День может принести вам новые идеи и новые возможности, однако людям, уверенным в себе, не мешает следить за тем, чтобы их уверенность не превратилась в самоуверенность.
Пятницу обещают дождливой, но все еще теплой. Ночью небольшой кратковременный дождь, местами гроза. Днем кратковременный дождь, гроза.
11 апреля 1945 года узники Бухенвальда подняли восстание, в результате которого лагерь был ликвидирован восставшими.
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