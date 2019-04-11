Харьковчан приглашают потренироваться в навыках вождения автомобиля

Учебно-тренировочные сборы «Забытые легенды» пройдут 14 апреля на пр. Льва Ландау, 2-б («Автоград»).
Как сообщили в Департаменте по делам семьи, молодежи и спорта, это тренировка на регулярность движения, которую частично проведут на улицах города (с соблюдением правил дорожного движения).
Отдельно будут подготовлены спецучастки разных типов - «слалом» (правильное выполнение фигур типа «змейка» и пр.), «спринт» (скоростное фигурное вождение по кольцу) и др. Спецучастки будут расположены на закрытой для общего пользования территории СТК «Форум» («Автоград»).
Начало мероприятия - в 10:00.
В сборах могут принять участие все желающие - как опытные пилоты, так и новички. Вход для зрителей - бесплатный.
Узнать более подробную информацию о мероприятии и зарегистрироваться можно здесь.
День может принести вам новые идеи и новые возможности, однако людям, уверенным в себе, не мешает следить за тем, чтобы их уверенность не превратилась в самоуверенность.
Пятницу обещают дождливой, но все еще теплой. Ночью небольшой кратковременный дождь, местами гроза. Днем кратковременный дождь, гроза.
11 апреля 1945 года узники Бухенвальда подняли восстание, в результате которого лагерь был ликвидирован восставшими.
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