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11.04.2019  16:31   

Харьковчан приглашают потренироваться в навыках вождения автомобиля

Учебно-тренировочные сборы «Забытые легенды» пройдут 14 апреля на пр. Льва Ландау, 2-б («Автоград»).


// city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте по делам семьи, молодежи и спорта, это тренировка на регулярность движения, которую частично проведут на улицах города (с соблюдением правил дорожного движения).

Отдельно будут подготовлены спецучастки разных типов - «слалом» (правильное выполнение фигур типа «змейка» и пр.), «спринт» (скоростное фигурное вождение по кольцу) и др. Спецучастки будут расположены на закрытой для общего пользования территории СТК «Форум» («Автоград»). 

Начало мероприятия - в 10:00. 

В сборах могут принять участие все желающие - как опытные пилоты, так и новички. Вход для зрителей - бесплатный. 

Узнать более подробную информацию о мероприятии и зарегистрироваться можно здесь.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  вождение, тренировка, забытые легенды, харьков
 
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