11.04.2019 16:31

Харьковчан приглашают потренироваться в навыках вождения автомобиля

Учебно-тренировочные сборы «Забытые легенды» пройдут 14 апреля на пр. Льва Ландау, 2-б («Автоград»).



// city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте по делам семьи, молодежи и спорта, это тренировка на регулярность движения, которую частично проведут на улицах города (с соблюдением правил дорожного движения).

Отдельно будут подготовлены спецучастки разных типов - «слалом» (правильное выполнение фигур типа «змейка» и пр.), «спринт» (скоростное фигурное вождение по кольцу) и др. Спецучастки будут расположены на закрытой для общего пользования территории СТК «Форум» («Автоград»).

Начало мероприятия - в 10:00.

В сборах могут принять участие все желающие - как опытные пилоты, так и новички. Вход для зрителей - бесплатный.



Узнать более подробную информацию о мероприятии и зарегистрироваться можно здесь.