12.04.2019 09:30

Определился бронзовый призер зимнего чемпионата Харьковщины по футболу (ВИДЕО)

В матче за третье место встречались харьковские «Универ-Динамо-2» и УФК U-17.



Фото: facebook.com/fcud.hnuvs

10 апреля состоялся матч за бронзовые медали зимнего чемпионата Харьковской по футболу - «Универ-Динамо-2» - УФК U-17.

Номинальные хозяева активнее начали последний поединок турнира, благодаря чему на 10-й минуте уже вели 2: 0, дубль оформил Кицила.

В середине первого тайма УФК U-17 удалось сократить отставание до минимального, отличился Мухатгалеев.

Во втором тайме, на 71-й минуте, команда-лидер осталась в меньшинстве - красную карточку получил Левоненко.

В распоряжении УФК U-17 было около десяти минут на спасение, впрочем забить второй мяч им не удалось.

2: 1 - «Универ-Динамо-2» приобретает победу, вместе с которой берет бронзовые медали зимнего чемпионата Харьковщины.