Определился бронзовый призер зимнего чемпионата Харьковщины по футболу (ВИДЕО)

В матче за третье место встречались харьковские «Универ-Динамо-2» и УФК U-17.
10 апреля состоялся матч за бронзовые медали зимнего чемпионата Харьковской по футболу - «Универ-Динамо-2» - УФК U-17.
Номинальные хозяева активнее начали последний поединок турнира, благодаря чему на 10-й минуте уже вели 2: 0, дубль оформил Кицила.
В середине первого тайма УФК U-17 удалось сократить отставание до минимального, отличился Мухатгалеев.
Во втором тайме, на 71-й минуте, команда-лидер осталась в меньшинстве - красную карточку получил Левоненко.
В распоряжении УФК U-17 было около десяти минут на спасение, впрочем забить второй мяч им не удалось.
2: 1 - «Универ-Динамо-2» приобретает победу, вместе с которой берет бронзовые медали зимнего чемпионата Харьковщины.
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