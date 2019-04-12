Главная Новости Спорт Определился бронзовый призер зимнего чемпионата Харьковщины по футболу (ВИДЕО)
12.04.2019  09:30   

Определился бронзовый призер зимнего чемпионата Харьковщины по футболу (ВИДЕО)

В матче за третье место встречались харьковские «Универ-Динамо-2» и УФК U-17.


Фото: facebook.com/fcud.hnuvs

10 апреля состоялся матч за бронзовые медали зимнего чемпионата Харьковской по футболу - «Универ-Динамо-2» - УФК U-17.

Номинальные хозяева активнее начали последний поединок турнира, благодаря чему на 10-й минуте уже вели 2: 0, дубль оформил Кицила.

В середине первого тайма УФК U-17 удалось сократить отставание до минимального, отличился Мухатгалеев.

Во втором тайме, на 71-й минуте, команда-лидер осталась в меньшинстве - красную карточку получил Левоненко.

В распоряжении УФК U-17 было около десяти минут на спасение, впрочем забить второй мяч им не удалось.

2: 1 - «Универ-Динамо-2» приобретает победу, вместе с которой берет бронзовые медали зимнего чемпионата Харьковщины.

 

Источник:   СК
 Тэги:  футбол, чемпионат, харьков, призер
 
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