Главная Новости Спорт Харьковчанки заняли топ баскетбольного пьедестала на универсиаде (ФОТО)
12.04.2019  11:01   

Харьковчанки заняли топ баскетбольного пьедестала на универсиаде (ФОТО)

С 7 по 9 апреля 2019 в городе Харькове на базе Харьковской государственной академии физической культуры 4 команды из трех областей Украины участвовали в зональных соревнованиях XIV летней Универсиады Украины по баскетболу среди женских команд (дивизион «Север»)


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За победу соревновались команды Харьковской государственной академии физической культуры, Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина, Днепропетровского государственного университета внутренних дел и Сумского государственного университета.

К финальных соревнований Универсиады попали команды Харьковской государственной академии физической культуры и Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина, уверенно заняли I и II места в своем дивизионе.

Источник:   Департамент науки и образования ХОГА
 Тэги:  баскетбол, харьков, универсиада призеры, место, первое, север
 
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