Харьковчанки заняли топ баскетбольного пьедестала на универсиаде (ФОТО)

С 7 по 9 апреля 2019 в городе Харькове на базе Харьковской государственной академии физической культуры 4 команды из трех областей Украины участвовали в зональных соревнованиях XIV летней Универсиады Украины по баскетболу среди женских команд (дивизион «Север»)
За победу соревновались команды Харьковской государственной академии физической культуры, Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина, Днепропетровского государственного университета внутренних дел и Сумского государственного университета.
К финальных соревнований Универсиады попали команды Харьковской государственной академии физической культуры и Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина, уверенно заняли I и II места в своем дивизионе.
День идеально подходит для творчества и любых самостоятельных проектов. Правда, из-за тяги к уединению могут возникать спонтанные обиды из-за якобы ущемления прав и свобод.
Пятницу обещают дождливой, но все еще теплой. Ночью небольшой кратковременный дождь, местами гроза. Днем кратковременный дождь, гроза.
Сегодня весь мир отмечает День авиации и космонавтики, или Международный день полета человека в космос.
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