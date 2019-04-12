12.04.2019 19:19

В Харьковском марафоне примут участие более 10 тысяч человек

10,5 тыс. человек зарегистрировались для участия в VI Харьковском международном марафоне, который пройдет в это воскресенье, 14 апреля.



//city.kharkov.ua

Среди зарегистрировавшихмя - спортсмены из Кении, Польши, Великобритании, Франции, Америки, Израиля, Греции, Нидерландов, Турции, Германии, ОАЭ, Китая, Беларуси и других стран.

Участники будут бежать на таких дистанциях: 42,195 км (зарегистрировалось более 400 человек); 10 км (около 4 тыс. человек); 4,2 км (более 5 тыс. участников); эстафету 2х21,1 км (более 300 спортсменов); семейный забег на 1,6 км (более 1 тыс. человек).

С более подробной информацией можно ознакомиться здесь.

Марафон будут транслировать в прямом эфире на сайте «Харьков спортивный» и на YouTube-канале «Kharkov Sport City».

Напомним, что Харьковский международный марафон - ежегодное масштабное мероприятие, которое внесено в Национальную книгу рекордов Украины как самый массовый забег по количеству зарегистрированных участников. В марафоне 2018 года приняли участие более 10 тыс. человек из 15 стран мира.