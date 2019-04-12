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12.04.2019  19:19   

В Харьковском марафоне примут участие более 10 тысяч человек

10,5 тыс. человек зарегистрировались для участия в VI Харьковском международном марафоне, который пройдет в это воскресенье, 14 апреля.


//city.kharkov.ua
Среди зарегистрировавшихмя - спортсмены из Кении, Польши, Великобритании, Франции, Америки, Израиля, Греции, Нидерландов, Турции, Германии, ОАЭ, Китая, Беларуси и других стран.
 
Участники будут бежать на таких дистанциях: 42,195 км (зарегистрировалось более 400 человек); 10 км (около 4 тыс. человек); 4,2 км (более 5 тыс. участников); эстафету 2х21,1 км (более 300 спортсменов); семейный забег на 1,6 км (более 1 тыс. человек). 
 
С более подробной информацией можно ознакомиться здесь.
 
Марафон будут транслировать в прямом эфире на сайте «Харьков спортивный» и на YouTube-канале «Kharkov Sport City».
 
Напомним, что Харьковский международный марафон - ежегодное масштабное мероприятие, которое внесено в Национальную книгу рекордов Украины как самый массовый забег по количеству зарегистрированных участников. В марафоне 2018 года приняли участие более 10 тыс. человек из 15 стран мира.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  марафон, 10 тысяч, харьков
 
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