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14.04.2019  07:00   

Сегодня, 14 апреля, в Харькове – марафон

Харьковский международный марафон – ежегодное масштабное мероприятие, которое внесено в Национальную книгу рекордов Украины как самый массовый забег по количеству зарегистрированных участников.


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В этом году для участия в VI Харьковском международном марафоне зарегистрировались 10,5 тысяч человек.

Среди зарегистрировавшихся – спортсмены из Кении, Польши, Великобритании, Франции, Америки, Израиля, Греции, Нидерландов, Турции, Германии, ОАЭ, Китая, Беларуси и других стран.
 
Участники будут бежать на дистанциях: 42,195 км (зарегистрировалось более 400 человек); 10 км (около 4 тыс. человек); 4,2 км (более 5 тыс. участников); эстафету 2х21,1 км (более 300 спортсменов); семейный забег на 1,6 км (более 1 тыс. человек).
 
Марафон будут транслировать в прямом эфире на сайте «Харьков спортивный» и на YouTube-канале «Kharkov Sport City».

Напомним, на время проведения марафона будет закрыто движение транспорта по центральным улицам города.

Обеспечение безопасности дорожного движения и охрану правопорядка будут осуществлять 200 работников патрульной полиции.

Тэги:  марафон, харьков
 
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