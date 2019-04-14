Сегодня, 14 апреля, в Харькове – марафон

Харьковский международный марафон – ежегодное масштабное мероприятие, которое внесено в Национальную книгу рекордов Украины как самый массовый забег по количеству зарегистрированных участников.
В этом году для участия в VI Харьковском международном марафоне зарегистрировались 10,5 тысяч человек.
Среди зарегистрировавшихся – спортсмены из Кении, Польши, Великобритании, Франции, Америки, Израиля, Греции, Нидерландов, Турции, Германии, ОАЭ, Китая, Беларуси и других стран.
Участники будут бежать на дистанциях: 42,195 км (зарегистрировалось более 400 человек); 10 км (около 4 тыс. человек); 4,2 км (более 5 тыс. участников); эстафету 2х21,1 км (более 300 спортсменов); семейный забег на 1,6 км (более 1 тыс. человек).
Марафон будут транслировать в прямом эфире на сайте «Харьков спортивный» и на YouTube-канале «Kharkov Sport City».
Напомним, на время проведения марафона будет закрыто движение транспорта по центральным улицам города.
Обеспечение безопасности дорожного движения и охрану правопорядка будут осуществлять 200 работников патрульной полиции.
Смело переходите от слов и планов к делу, при этом прислушивайтесь к интуиции – сегодня она у вас на высоте и способна дать немало ценных советов, особенно в деловой сфере.
В Харькове, по сравнению с другими районами Украины, будет сравнительно тепло, зато и вероятность дождей у нас повышена.
Ежегодно 13 апреля отмечается Всемирный день рок-н-ролла – праздник единомышленников, для которых рок-н-ролл стал не только музыкой, а стилем и образом жизни.
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