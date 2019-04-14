14.04.2019 11:48

Харьковский марафон: определились победители самой длинной дистанции

VІ Харьковский Международный марафон проходит сегодня, 14 апреля, в Харькове.



// city.kharkov.ua

В забегах принимают участие около 11 тыс. спортсменов, в т.ч. представители 18 стран - Германии, Кении, Словакии, Великобритании, Нидерландов, Франции, Польши, Греции, США, Саудовской Аравии, Турции и пр. Любители бега и профессионалы бегут на дистанциях 42 км, 10 км, 4,2 км, 1,6 км, а также в эстафете 2x21,1 км.

Как сообщил директор Департамента по делам семьи, молодежи и спорта Алексей Чубаров, VI Харьковский марафон собрал еще больше участников на всех дистанциях – около 11 тыс. человек, возросло количество спортсменов на марафонской дистанции – почти 500. Марафонскую дистанцию бегут спортсмены из 18 стран.

«Думаю, что нам удалось организовать все на хорошем уровне. Каждый раз стараемся учитывать недочеты прошлых лет и улучшать маршрут и организацию проведения марафона. Погода хоть и прохладная, но комфортная для бега», - отметил Алексей Чубаров.

К этому времени стали известны победители и призеры на марафонской дистанции (42 км).

Первым финишировал кенийский спортсмен Роберт Кипкоич Кируи. 26-летний марафонец пробежал дистанцию за 2 часа 26 минут и 26 секунд. Изначально спортсмен рассчитывал установить новый рекорд марафона, но на 25-м километре повредил ногу, и побить рекорд своего соотечественника не удалось.

«Бежать мне понравилось, хорошая трасса. Погода бежать не мешала, в принципе не холодно. Действительно, хотел установить рекорд, но из-за травмы не получилось. Приятно, что здесь меня тепло встречали, и когда бежал по трассе, харьковчане меня поддерживали», - отметил кениец. По его словам, в Украину он приехал в первый раз, и это его первый украинский марафон.

Второе место на марафоне занял Дмитрий Пожевилов из Чугуева с результатом 2:32:33.

«В Харькове одна из самых сложных трасс марафона. Я изначально понял, что не смогу перегнать кенийского спортсмена, но рассчитывал занять второе место», - отметил спортсмен.

Третье место занял Вадим Сапа из Артемовска с результатом 2:36:49.

Среди женщин первой финишировала Татьяна Вилисова из Днепра (2:48:39), второй – Вероника Калашникова из Харькова (2:59:38), третьей – Наталья Караван из Харькова, сотрудница КП «Харьковский метрополитен» (3:09:33).

Напомним, что Харьковский международный марафон проводится ежегодно, он внесен в Национальный реестр рекордов Украины как самый массовый забег по количеству зарегистрированных участников. Трасса, по которой проходит марафон, проложена по центральным улицам Харькова. В марафоне 2018 года приняли участие более 10 тыс. человек из 15 стран, и был установлен рекорд на самой длинной дистанции: кенийский бегун Серем Бенджамин Кипроп пробежал 42 км за 2 часа 18 минут и 13 секунд.