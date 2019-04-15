15.04.2019 15:41

Футбол. Горняки в Харькове не дали взойти Заре (ВИДЕО)

Шахтер уверенно переиграл луганскую команду.



ua-football.com

Центральным матчем тура, несомненно, являлась встреча донецкого Шахтера и луганской Зари. Обе команды не так давно одержали победы в четвертьфинале Кубка Украины и собирались продолжить свою серию удачных результатов. Отметим, что в этот раз мы не увидели в старте "горняков" Нема и Алана Патрика.

С первых минут подопечные Паулу Фонсеки завладели мячом и пытались открыть счет в матче. Впрочем, до опасных моментов дело не доходило. На исходе трети тайма Тете раскачал Чеберко в штрафной площади и получил по ногам — арбитр сразу же указал на "точку". За исполнение взялся Коваленко — Виктор не сплоховал. 1:0.

Заря после пропущенного гола несколько активнее стала идти вперед и смогла организовать очень опасный момент, когда Филипп Будковский выиграл борьбу на "втором этаже" и пробил головой — Пятов достал мяч из-под перекладины. Шикарное спасения от "номера один" дончан. Стоит сказать, что Тете очень старался проявить себя и не боялся идти в обводку.

Свисток арбитра отправил команды отдыхать при минимальном преимуществе команды Паулу Фонсеки в счете. Заря активно начала вторую половину игры, но пропустила - Коваленко обыгрался с Соломоном и прострелил в центр, откуда Кайоде послал мяч в ворота. 2:0. "Горняки" продолжали проводить разящие выпады, но голом они не увенчались.

Можно вспомнить момент, когда Манор Соломон вырвался на ударную позицию в чужой штрафной, но соперник заблокировал попытку израильтянина. Юрий Вернидуб пытался изменить игру посредством замен, но какой-либо остроты свежие игроки не добавили. Казалось, что так матч и закончится, но на последних минутах - Луис Филипе отбил удар Степаненко перед собой, а Майкон оказался первым на добивании. 3:0. Финальный свисток арбитра зафиксировал разгромную победу дончан.