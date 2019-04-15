15.04.2019 16:49

Самбо. Харьковчане - чемпионы и призеры первенства Европы

Состязания состоялись с 12 по 14 апреля на Кипре.



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Чемпионом Европы среди юношей (спортсмены до 18 лет) в весе до 65кг стал харьковчанин Роман Труш. Он успешно дошел до финала, где победил соперника из Беларуси.

В соревнованиях среди юниорок (спортсмены до 20 лет) в весе до 60кг «золото» завоевала харьковчанка Владислава Нецвит, которая в финале выиграла у соперницы из Голландии.

Серебряные медали чемпионата завоевали: Артур Мартиросян (юниоры, весовая категория - до 62кг), Марьяна Михайлова (юниорки, весовая - до 64кг) и Безатосная Анастасия (юниорки, весовая - до 52кг).

Бронзовыми призерами стали: Максим Казначеев (юноши, весовая - до 48кг), Ярослав Кныш (юниоры, весовая - свыше 100 кг), Евгений Вегера (юниоры, весовая категория - до 100кг), Безатосная Анастасия (юниорки, весовая - свыше 80кг).

В целом сборная Украины завоевала 6 золотых, 8 серебряных и 15 бронзовых наград и заняла второе общекомандное место среди юниорок, а также третьи места среди девушек и юниоров.