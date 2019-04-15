15.04.2019 19:59

Бадминтон. Состоялся городской этап школьной лиги

Городской этап 6-го сезона Харьковской школьной бадминтонной лиги прошел 11 апреля в Школе высшего спортивного мастерства.



//city.kharkov.ua

Кубок лиги выиграла команда специализированной школы №109 - чемпион Шевченковского района. Победили школьники Анна Шукалова, Виталий Рева, Анастасия Ерохина, Раия Альмалалха, Даниил Костенко и Глеб Олейник.

Серебряным призером стала команда лицея искусств №133 Киевского района в составе Алексея Першина, Дмитрия Панасюка, Марии Столяренко, Варвары Фроловой, Артема Фролова, Полины Бугровой и Богданы Вамболь. Бронзовые медали завоевала команда гимназии №23 Московского района в составе Корнея Власенко, Алины и Марии Мележик, Даниила Гунько, Игоря Овсянникова, Георгия Данильцева и Кирилла Пономаренко.

Всем участникам вручили ракетки и воланы от Департамента по делам семьи, молодежи и спорта.

Отметим, что игры проходили в течение двух месяцев. Соревновались 594 ученика из 102-х общеобразовательных учебных учреждений. В финал вышли девять команд - чемпионы районов города. Школьники соревновались в младшей (1-5 классы) и старшей (6-11 классы) категориях в два этапа. На первом этапе команды были разбиты на три группы и играли по кругу, на втором - победители групповых соревнований объединились в группу и боролись за 1-3 места. Команды, занявшие вторые места в группах, разыгрывали 4-6 места, а команды, занявшие 3-и места, соревновались за 7-9 места в общем зачете.