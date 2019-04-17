Кубок городского головы по водному поло разыграют в Харькове

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на 17 апреля Идеальное время, разобраться со старыми завалами или даже довести какое-либо важное дело до логического завершения. В личной жизни день подходит для ответственных шагов.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на четверг, 18 апреля Ночью местами в воздухе заморозки до 4 градусов мороза. Уже утром небо в Харькове затянется облаками, которые так и не исчезнут до конца дня. Без осадков.