Кубок городского головы по водному поло разыграют в Харькове

Открытые соревнования по водному поло «Кубок городского головы» проходят 17-19 апреля в спорткомплексе НТУ «ХПИ» (ул. Алчевских, 50-а).
За кубок сражаются мужские команды. Сегодня – игра между сборной Литвы и командой «Дельфин» из Молдовы.
Программа соревнований на завтра, 18 апреля:
11:00 – матч между сборной Литвы и сборной Харьковской области;
12:30 – торжественное открытие соревнований;
13:00 – «Маккаби» (Германия) – «Дельфин» (Молдова);
21:15 – сборная Литвы – «Маккаби».
Программа на 19 апреля:
11:00 – сборная Харьковской области – «Маккаби» (Германия);
12:15 – сборная Харьковской области – «Дельфин»;
13:30 – награждение победителей и призеров соревнований.
Идеальное время, разобраться со старыми завалами или даже довести какое-либо важное дело до логического завершения. В личной жизни день подходит для ответственных шагов.
Ночью местами в воздухе заморозки до 4 градусов мороза. Уже утром небо в Харькове затянется облаками, которые так и не исчезнут до конца дня. Без осадков.
С 2014 года украинские пожарные отмечают профессиональный праздник два раза в год.
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