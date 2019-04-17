Главная Новости Спорт Кубок городского головы по водному поло разыграют в Харькове
17.04.2019  17:01   

Кубок городского головы по водному поло разыграют в Харькове

Открытые соревнования по водному поло «Кубок городского головы» проходят 17-19 апреля в спорткомплексе НТУ «ХПИ» (ул. Алчевских, 50-а).


// city.kharkov.ua

За кубок сражаются мужские команды. Сегодня – игра между сборной Литвы  и командой «Дельфин» из Молдовы.

Программа соревнований на завтра, 18 апреля:
11:00 – матч между сборной Литвы и сборной Харьковской области;
12:30 – торжественное открытие соревнований;
13:00 – «Маккаби» (Германия) – «Дельфин» (Молдова);
21:15 – сборная Литвы – «Маккаби».

Программа на 19 апреля:
11:00 – сборная Харьковской области – «Маккаби» (Германия);
12:15 – сборная Харьковской области – «Дельфин»;
13:30 – награждение победителей и призеров соревнований.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  водное поло, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
10.03 Спорт Водное поло. Мировая лига - вновь в Харькове 30.01 Спорт Водное поло. Украинская сборная не смогла справиться с голландцами (ФОТО, ВИДЕО) 29.01 Спорт Водное поло. Приближается супербаталия мирового уровня Украина-Нидерланды
 
 

Видео

Полиция установила личности несовершеннолетних вандалов, видео с участием которых возмутило харьковчан. ВИДЕО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 