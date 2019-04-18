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18.04.2019  11:50   

Харьковчанка установила рекорд на турнире по плаванию в Австрии

Харьковчанка Карина Снитко завоевала золотую медаль на турнире по плаванию среди юниоров серии «Multinations» в австрийском городе Граце.


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В турнире участвовали юные пловцы из 12-ти стран Европы.

Ученица Харьковского государственного училища физической культуры №1 и спортшколы «Спартак»  Карина Снитко победила на дистанции 100 м вольным стилем с рекордом турнира – 57,37 сек. Финишировавшую второй финку Йенну Пулккинен она обошла на 88 сотых.

Также харьковчанка завоевала бронзовую медаль на дистанции 200 м.

Источник:   ХГС
 Тэги:  плаваниее, спортшкола, харьков, спартак, рекорд, европа
 
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