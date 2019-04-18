Харьковчанка установила рекорд на турнире по плаванию в Австрии

Харьковчанка Карина Снитко завоевала золотую медаль на турнире по плаванию среди юниоров серии «Multinations» в австрийском городе Граце.
В турнире участвовали юные пловцы из 12-ти стран Европы.
Ученица Харьковского государственного училища физической культуры №1 и спортшколы «Спартак» Карина Снитко победила на дистанции 100 м вольным стилем с рекордом турнира – 57,37 сек. Финишировавшую второй финку Йенну Пулккинен она обошла на 88 сотых.
Также харьковчанка завоевала бронзовую медаль на дистанции 200 м.
Самое лучшее, что можно сделать сегодня, – расслабиться, чтобы накопить энергию для будущих свершений. Конечно, если дела позволят.
Ночью местами в воздухе заморозки до 4 градусов мороза. Уже утром небо в Харькове затянется облаками, которые так и не исчезнут до конца дня. Без осадков.
В Международный день памятников и исторических мест в Украине отмечают День памятников истории и культуры.
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