Главная Новости Спорт В Харькове состоится чемпионат Украины по бразильскому джиу-джитсу
18.04.2019  12:40   

В Харькове состоится чемпионат Украины по бразильскому джиу-джитсу

Открытый чемпионат Украины по бразильскому джиу-джитсу «UKRAINE NATIONAL CHALLENGE-2019» состоится 11 мая в Харькове.


://city.kharkov.ua

В чемпионате примут участие спортсмены из всех областей Украины, а также спортсмены из стран Европы. Будет разыграно 136 комплектов наград во всех весовых и возрастных категориях, начиная с 4-х лет. Чемпионат будет проходить в двух форматах - спортсмены будут соревноваться в Gi (в кимоно) и в формате no Gi (в футболке и шортах).

Соревнования будут проходить во Дворце спорта Национального юридического университета им. Ярослава Мудрого по адресу: ул. Пушкинская, 104.

По словам организаторов, «UKRAINE NATIONAL CHALLENGE-2019» представляет собой серию из восьми рейтинговых чемпионатов по бразильскому джиу-джитсу среди профессионалов и любителей, которые в этом году пройдут в четырех городах Украины: Харькове, Одессе, Львове и Киеве. Спортсмены будут представлять клубы из всех городов Украины и соревноваться в четырех различных категориях – «Дети», «Юниоры», «Взрослые» и «Мастера» - и в двух разных форматах - Gi и no Gi. Чемпионат проходит под эгидой Украинской федерации бразильского джиу-джитсу (UFBJJ).

Источник:   ХГС
 Тэги:  чемпионат, бразилия, джиу-джитсу, харьков, challenge-2019
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
12.04 Спорт Определился бронзовый призер зимнего чемпионата Харьковщины по футболу (ВИДЕО) 19.03 Спорт Футбол. Подготовка к чемпионату харьковского Металлиста 1925 - предстартовая неделя (ВИДЕО) 15.03 Спорт Вадим Головко стал серебряным призером чемпионата Украины по стрельбе из лука
 
 

Видео

На Северной Салтовке построят новую троллейбусную линию
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 