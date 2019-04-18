18.04.2019 12:40

В Харькове состоится чемпионат Украины по бразильскому джиу-джитсу

Открытый чемпионат Украины по бразильскому джиу-джитсу «UKRAINE NATIONAL CHALLENGE-2019» состоится 11 мая в Харькове.



://city.kharkov.ua

В чемпионате примут участие спортсмены из всех областей Украины, а также спортсмены из стран Европы. Будет разыграно 136 комплектов наград во всех весовых и возрастных категориях, начиная с 4-х лет. Чемпионат будет проходить в двух форматах - спортсмены будут соревноваться в Gi (в кимоно) и в формате no Gi (в футболке и шортах).



Соревнования будут проходить во Дворце спорта Национального юридического университета им. Ярослава Мудрого по адресу: ул. Пушкинская, 104.



По словам организаторов, «UKRAINE NATIONAL CHALLENGE-2019» представляет собой серию из восьми рейтинговых чемпионатов по бразильскому джиу-джитсу среди профессионалов и любителей, которые в этом году пройдут в четырех городах Украины: Харькове, Одессе, Львове и Киеве. Спортсмены будут представлять клубы из всех городов Украины и соревноваться в четырех различных категориях – «Дети», «Юниоры», «Взрослые» и «Мастера» - и в двух разных форматах - Gi и no Gi. Чемпионат проходит под эгидой Украинской федерации бразильского джиу-джитсу (UFBJJ).