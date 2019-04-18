Сумчане «деклассировали» харьковский «Политех»

В Харькове прошел региональный этап студенческого чемпионата Украины по баскетболу 3х3.
Среди шести мужских команд победила команда Сумского государственного университета, которая в финальном матче одолела харьковский «Политех» с разгромным счетом 21:6.
Также право участия в национальном финале получили полуфиналисты: «Политехник-2» и Харьковская государственная академия физической культуры.
В женской категории участниками национального финала стали: Харьковская государственная академия физической культуры, Харьковский национальный педагогический университет имени Г.С. Сковороды и Сумской государственный университет.
Самое лучшее, что можно сделать сегодня, – расслабиться, чтобы накопить энергию для будущих свершений. Конечно, если дела позволят.
Ночью местами в воздухе заморозки до 4 градусов мороза. Уже утром небо в Харькове затянется облаками, которые так и не исчезнут до конца дня. Без осадков.
В Международный день памятников и исторических мест в Украине отмечают День памятников истории и культуры.
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