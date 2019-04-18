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18.04.2019  14:14   

Сумчане «деклассировали» харьковский «Политех»

В Харькове прошел региональный этап студенческого чемпионата Украины по баскетболу 3х3.


ФОТО: dancor.sumy.ua

Среди шести мужских команд победила команда Сумского государственного университета, которая в финальном матче одолела харьковский «Политех» с разгромным счетом 21:6.

Также право участия в национальном финале получили полуфиналисты: «Политехник-2» и Харьковская государственная академия физической культуры.

В женской категории участниками национального финала стали: Харьковская государственная академия физической культуры, Харьковский национальный педагогический университет имени Г.С. Сковороды и Сумской государственный университет.

Источник:   Данкор
 Тэги:  баскетбол, политех, харьков, чемпионат
 
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