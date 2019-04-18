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18.04.2019  16:49   

Харьковские ушуисты триумфально выступили на первенстве Европы

Чемпионат Европы по ушу среди взрослых, юниоров и юношей проходил 12-15 апреля в городе Афины (Греция).


//city.kharkov.ua
В соревнованиях приняли участие 556 атлетов из разных стран Европы.  По итогам соревнований первое общекомандное место заняла сборная Украины, второе - Греция, а третье - Румыния.
 
Харьковчане, которые выступили в составе сборной Украины, завоевали 14 медалей. Так, студентка Харьковского национального медицинского университета Виктория Аристова получила две золотые и одну бронзовую медали, ученик школы №128 Андрей Яхин - золотую и серебряную медали, ученик школы №138 Никита Шепеленко - две серебряные награды, а ученик школы №11 Игорь Панасенко - одну серебряную и одну бронзовую.
 
В группе ветеранов (36+) Наталья Помазунова завоевала «золото» и два «серебра», а президент Харьковской городской федерации ушу (кунфу) Игорь Аристов получил одну золотую и одну серебряную награды. 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  ушу, чемпионы и призеры, харьков
 
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