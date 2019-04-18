18.04.2019 16:49

Харьковские ушуисты триумфально выступили на первенстве Европы

Чемпионат Европы по ушу среди взрослых, юниоров и юношей проходил 12-15 апреля в городе Афины (Греция).



//city.kharkov.ua

В соревнованиях приняли участие 556 атлетов из разных стран Европы. По итогам соревнований первое общекомандное место заняла сборная Украины, второе - Греция, а третье - Румыния.

Харьковчане, которые выступили в составе сборной Украины, завоевали 14 медалей. Так, студентка Харьковского национального медицинского университета Виктория Аристова получила две золотые и одну бронзовую медали, ученик школы №128 Андрей Яхин - золотую и серебряную медали, ученик школы №138 Никита Шепеленко - две серебряные награды, а ученик школы №11 Игорь Панасенко - одну серебряную и одну бронзовую.

В группе ветеранов (36+) Наталья Помазунова завоевала «золото» и два «серебра», а президент Харьковской городской федерации ушу (кунфу) Игорь Аристов получил одну золотую и одну серебряную награды.