Женский хоккей. В первой столице начинается финал первенства Украины

Первый этап финала чемпионата Украины по хоккею среди женщин сезона 2018/2019 гг. пройдет сегодня, 19 апреля, в ледовом дворце «Салтовский лед» (пр. Тракторостроителей, 55-б).
Все новое и неизведанное будет особенно привлекательным. Приветствуются поездки, командировки, прогулки и любые виды активного отдыха (вплоть до экстремальных).
Выходные будут прохладными, ночные заморозки продолжатся.
Ежегодно 19 апреля во многих странах мира отмечается красивый весенний праздник – День подснежника.
влажн.:
давл.:
ветер: