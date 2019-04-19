19.04.2019 16:19

Женский хоккей. В первой столице начинается финал первенства Украины

Первый этап финала чемпионата Украины по хоккею среди женщин сезона 2018/2019 гг. пройдет сегодня, 19 апреля, в ледовом дворце «Салтовский лед» (пр. Тракторостроителей, 55-б).



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Как сообщили в Департаменте по делам семьи, молодежи и спорта, за титул чемпиона сразятся команды «Пантеры» (Харьков) и «Украиночка» (Киев).

«Финал обещает быть интересным. В обеих командах девушки, которые недавно играли бок о бок в квалификационном турнире чемпионата мира», - сообщили в департаменте.

Начало - в 17:45. Онлайн-трансляцию можно посмотреть здесь.

Напомним, что харьковский хоккейный клуб «Пантера» - бронзовый призер чемпионата Украины по хоккею среди женщин сезона 2016/2017 гг.