Боулинг. В Харькове пройдет турнир среди пожилых людей

Турнир по боулингу среди членов клубов активного долголетия территориальных центров предоставления социальных услуг районов Харькова пройдет 23 апреля в «Bowling club».
Все новое и неизведанное будет особенно привлекательным. Приветствуются поездки, командировки, прогулки и любые виды активного отдыха (вплоть до экстремальных).
Выходные будут прохладными, ночные заморозки продолжатся.
Ежегодно 19 апреля во многих странах мира отмечается красивый весенний праздник – День подснежника.
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