19.04.2019 17:49

Боулинг. В Харькове пройдет турнир среди пожилых людей

Турнир по боулингу среди членов клубов активного долголетия территориальных центров предоставления социальных услуг районов Харькова пройдет 23 апреля в «Bowling club».



//city.kharkov.ua

В нем примут участие девять команд - по пять человек от каждого района. Судейский состав возглавит заместитель Харьковского городского головы по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Светлана Горбунова-Рубан.

Как отметили организаторы, участники турнира будут соревноваться за первенство и просто интересно проводить время. Несмотря на свой уважаемый возраст и богатый жизненный опыт, члены клубов активного долголетия хотят постоянно черпать новые впечатления и знания.

Начало соревнований - в 11:00. Турнир пройдет по адресу: ул. Танкопия, 11-а.