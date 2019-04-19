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19.04.2019  17:49   

Боулинг. В Харькове пройдет турнир среди пожилых людей

Турнир по боулингу среди членов клубов активного долголетия территориальных центров предоставления социальных услуг районов Харькова пройдет 23 апреля в «Bowling club».


//city.kharkov.ua
В нем примут участие девять команд - по пять человек от каждого района. Судейский состав возглавит заместитель Харьковского городского головы по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Светлана Горбунова-Рубан.
 
Как отметили организаторы, участники турнира будут соревноваться за первенство и просто интересно проводить время. Несмотря на свой уважаемый возраст и богатый жизненный опыт, члены клубов активного долголетия хотят постоянно черпать новые впечатления и знания.
 
Начало соревнований - в 11:00. Турнир пройдет по адресу: ул. Танкопия, 11-а.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  боулинг, турнир пожилых, харьков
 
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