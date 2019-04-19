Главная Новости Спорт Харьковчане зацепились за пьедестал в соревнованиях по 4-борству среди школьников (ФОТО)
19.04.2019  17:21   

Харьковчане зацепились за пьедестал в соревнованиях по 4-борству среди школьников (ФОТО)

Бронзой завершились для школьников из Харькова ежегодные спортивные соревнования «Спорт на протяжении жизни» среди учащихся учреждений общего среднего образования по легкоатлетическому чотирьохборства.


://dniokh.gov.ua

9 апреля 2019 в г.. Золочев Харьковской области на базе детско-юношеской спортивной школы Золочевского районного государственной администрации состоялись областные ежегодные спортивные соревнования «Спорт на протяжении жизни» среди учащихся учреждений общего среднего образования по легкоатлетическому чотирьохборства. Соревнования объединили около 400 юных атлетов из 36 команд районов области и города Харькова.

По результатам выступлений спортсменов, призовые места распределились следующим образом:

I место - команда Золочевского района;

II место - команда г.. Чугуев;

III место - команда Шевченковского района города Харькова.

Источник:   Департамент науки и образования ХОГА
 Тэги:  спорт, школьники, харьков, шевченковский, бег
 
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