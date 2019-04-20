Прокуроры Харькова преуспели в «отстрелах» (ФОТО)

Команда прокуратуры области одержала победу в соревнованиях по спортивной стрельбе (фото)
Команда прокуратуры Харьковской области приняла участие в соревнованиях Харьковской областной организации физкультурно-спортивного общества «Динамо» Украины по стрельбе из пневматической винтовки по программе комплексных соревнований «Спартакиада - Здоровье».
В соревнованиях также принимали участие команды Главного управления Государственной фискальной службы в Харьковской области, Харьковской областной организации ФСО «Динамо» Украины и ГП «Харьковский машиностроительный завод« ФЭД ». Команда прокуратуры области не только заняла первое место в общекомандном зачете, а и заняла весь пьедестал почета в личном зачете.
Лучшим среди участников соревнований (первое место) на этот раз стал Владимир Клейн - прокурор отдела прокуратуры области.
Многое будет получаться легче обычного, как бы само собой. Если к тому же мобилизовать свои силы – сможете решить те задачи, которые в обычный день вам не под силу.
Выходные будут прохладными, ночные заморозки продолжатся.
Ежегодно в третью субботу апреля, начиная с 1999 года, в Украине отмечается День окружающей среды (День довкілля).
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