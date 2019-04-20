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20.04.2019  16:39   

Прокуроры Харькова преуспели в «отстрелах» (ФОТО)

Команда прокуратуры области одержала победу в соревнованиях по спортивной стрельбе (фото)


://khar.gp.gov.ua

Команда прокуратуры Харьковской области приняла участие в соревнованиях Харьковской областной организации физкультурно-спортивного общества «Динамо» Украины по стрельбе из пневматической винтовки по программе комплексных соревнований «Спартакиада - Здоровье».

В соревнованиях также принимали участие команды Главного управления Государственной фискальной службы в Харьковской области, Харьковской областной организации ФСО «Динамо» Украины и ГП «Харьковский машиностроительный завод« ФЭД ». Команда прокуратуры области не только заняла первое место в общекомандном зачете, а и заняла весь пьедестал почета в личном зачете.

Лучшим среди участников соревнований (первое место) на этот раз стал Владимир Клейн - прокурор отдела прокуратуры области.

Источник:   Пресс-служба прокуратуры Харьковской области
 Тэги:  прокуратура, спорт, харьков, стрельба, победа
 
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