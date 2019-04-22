22.04.2019 10:20

Харьковские акробаты завоевали четыре медали в Польше

В польском Кракове состоялся международный турнир по прыжкам на батуте и на акробатической дорожке, на котором харьковские спортсмены завоевали четыре медали



://dmskh.gov.ua

Об этом сообщили в Управлении по делам молодежи и спорта обладминистрации.

По данным ОГА, участие в соревнованиях приняли около 500 спортсменов из Польши, Бельгии, Белоруссии и Украины.

По итогам турнира воспитанники харьковской школы прыжков на акробатической дорожке завоевали одну золотую и три серебряные награды. Победительницей турнира в возрастной категории 13-14 лет стала София Теплухина.

Серебряными призерами стали Власти Сипайло и Ярослав Колесников (в соревнованиях среди спортсменов до 12 лет), а также Екатерина Жукова (среди спортсменов 15-17 лет).

Впереди у харьковских спортсменов чемпионат Украины, который в июне пройдет в Геническе.