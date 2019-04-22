Харьковские акробаты завоевали четыре медали в Польше

В польском Кракове состоялся международный турнир по прыжкам на батуте и на акробатической дорожке, на котором харьковские спортсмены завоевали четыре медали
Об этом сообщили в Управлении по делам молодежи и спорта обладминистрации.
По данным ОГА, участие в соревнованиях приняли около 500 спортсменов из Польши, Бельгии, Белоруссии и Украины.
По итогам турнира воспитанники харьковской школы прыжков на акробатической дорожке завоевали одну золотую и три серебряные награды. Победительницей турнира в возрастной категории 13-14 лет стала София Теплухина.
Серебряными призерами стали Власти Сипайло и Ярослав Колесников (в соревнованиях среди спортсменов до 12 лет), а также Екатерина Жукова (среди спортсменов 15-17 лет).
Впереди у харьковских спортсменов чемпионат Украины, который в июне пройдет в Геническе.
Особенность дня такова, что и эмоции, и логика будут одинаково сильны, при этом в гармонии и равновесии друг с другом. Главное сегодня – не растратить свой потенциал на пустяки.
Погода в Харькове порадует нас безоблачным утром, но уже в середине дня она изменится и будет пасмурной до самого вечера. Без осадков.
Уже второй раз за сезон мир отмечает День Земли. Вернее, Международный день Матери-Земли.
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