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22.04.2019  10:20   

Харьковские акробаты завоевали четыре медали в Польше

В польском Кракове состоялся международный турнир по прыжкам на батуте и на акробатической дорожке, на котором харьковские спортсмены завоевали четыре медали


://dmskh.gov.ua

Об этом сообщили в Управлении по делам молодежи и спорта обладминистрации.

По данным ОГА, участие в соревнованиях приняли около 500 спортсменов из Польши, Бельгии, Белоруссии и Украины.

По итогам турнира воспитанники харьковской школы прыжков на акробатической дорожке завоевали одну золотую и три серебряные награды. Победительницей турнира в возрастной категории 13-14 лет стала София Теплухина.

Серебряными призерами стали Власти Сипайло и Ярослав Колесников (в соревнованиях среди спортсменов до 12 лет), а также Екатерина Жукова (среди спортсменов 15-17 лет).

Впереди у харьковских спортсменов чемпионат Украины, который в июне пройдет в Геническе.

Источник:   ХОГА
 Тэги:  акробаты, краков, харьков, прыжки, батут
 
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