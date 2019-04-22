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22.04.2019  10:40   

Горячая воскресная страсть на холодном харьковском льду: киевлянки сбросили харьковчанок с вершины пьедестала

Харьковские «Пантеры» - серебряные призеры чемпионата Украины.


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С 19 по 21 апреля в Харькове состоялся финал чемпионата Украины по хоккею среди женщин сезона 2018-2019 годов, серебряные медали которого завоевал харьковский клуб.

В финале встретились действующий чемпион страны харьковский клуб «Пантеры» и киевская команда «Украиночки». Хозяйки льда были настроены повторить успех, но, к сожалению, игра пошла не по их сценарию. Уступив киевлянкам в первом матче со счетом 4: 5, во втором харьковские хоккеистки смогли взять реванш, выиграв 4: 3 в серии буллитов.

Таким образом, судьбу золотых наград чемпионата определил дополнительный матч, который со счетом 3: 2 выиграл клуб «Украиночка», и стал чемпионом Украины. Харьковские «Пантеры» получили серебряные медали. Бронзовыми призерами третьего чемпионата Украины по хоккею среди женщин стал киевский клуб «Автомобилист».

Источник:   Управление по сделам молодежи и спорта ХОГА
 Тэги:  хоккей, серебро, харьков, чемпион, пантера
 
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