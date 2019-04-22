Горячая воскресная страсть на холодном харьковском льду: киевлянки сбросили харьковчанок с вершины пьедестала

Харьковские «Пантеры» - серебряные призеры чемпионата Украины.
С 19 по 21 апреля в Харькове состоялся финал чемпионата Украины по хоккею среди женщин сезона 2018-2019 годов, серебряные медали которого завоевал харьковский клуб.
В финале встретились действующий чемпион страны харьковский клуб «Пантеры» и киевская команда «Украиночки». Хозяйки льда были настроены повторить успех, но, к сожалению, игра пошла не по их сценарию. Уступив киевлянкам в первом матче со счетом 4: 5, во втором харьковские хоккеистки смогли взять реванш, выиграв 4: 3 в серии буллитов.
Таким образом, судьбу золотых наград чемпионата определил дополнительный матч, который со счетом 3: 2 выиграл клуб «Украиночка», и стал чемпионом Украины. Харьковские «Пантеры» получили серебряные медали. Бронзовыми призерами третьего чемпионата Украины по хоккею среди женщин стал киевский клуб «Автомобилист».
Особенность дня такова, что и эмоции, и логика будут одинаково сильны, при этом в гармонии и равновесии друг с другом. Главное сегодня – не растратить свой потенциал на пустяки.
Погода в Харькове порадует нас безоблачным утром, но уже в середине дня она изменится и будет пасмурной до самого вечера. Без осадков.
Уже второй раз за сезон мир отмечает День Земли. Вернее, Международный день Матери-Земли.
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