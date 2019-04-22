Гонка нации: в Харькове пройдут впечатляющие забеги с препятствиями

1 июня на территории, прилегающей к ТЦ «Караван» (ул. Героев Труда, 7), пройдут забеги с препятствиями «Race Nation Kharkiv».
«Гонка нации» включает в себя беговые отрезки с препятствиями и плавание в открытой воде. В этом году участникам предлагается две дистанции на выбор: 3 км и 15 препятствий, 5 км и 20 препятствий. Участвовать в соревнованиях можно как индивидуально, так и в команде.
С более подробной информацией о забегах и регистрации можно ознакомиться здесь.
Напомним, что популярное всеукраинское спортивное мероприятие «Гонка нации» в Харькове проводится с 2016 года. В этом году забеги с препятствиями пройдут уже в третий раз.
Особенность дня такова, что и эмоции, и логика будут одинаково сильны, при этом в гармонии и равновесии друг с другом. Главное сегодня – не растратить свой потенциал на пустяки.
Погода в Харькове порадует нас безоблачным утром, но уже в середине дня она изменится и будет пасмурной до самого вечера. Без осадков.
Уже второй раз за сезон мир отмечает День Земли. Вернее, Международный день Матери-Земли.
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давл.:
ветер: