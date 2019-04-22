Главная Новости Спорт Гонка нации: в Харькове пройдут впечатляющие забеги с препятствиями
22.04.2019  11:28   

Гонка нации: в Харькове пройдут впечатляющие забеги с препятствиями

1 июня на территории, прилегающей к ТЦ «Караван» (ул. Героев Труда, 7), пройдут забеги с препятствиями «Race Nation Kharkiv».


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«Гонка нации» включает в себя беговые отрезки с препятствиями и плавание в открытой воде. В этом году участникам предлагается две дистанции на выбор: 3 км и 15 препятствий, 5 км и 20 препятствий. Участвовать в соревнованиях можно как индивидуально, так и в команде.

С более подробной информацией о забегах и регистрации можно ознакомиться здесь.

Напомним, что популярное всеукраинское спортивное мероприятие «Гонка нации» в Харькове проводится с 2016 года. В этом году забеги с препятствиями пройдут уже в третий раз.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  гонка нации, забег, харьков
 
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