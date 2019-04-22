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22.04.2019  14:49   

Стали известны сильнейшие черлидерши среди школьниц (ФОТО)

20 апреля, в помещении СК «Звезда», состоялись финальные соревнования школьной лиги по черлидингу и групп поддержки.


//kharkivoda.gov.uа
Несмотря на разный уровень подготовки команд-участниц, соревнования проходили в хорошем спортивном темпе. Соревнования по черлиденгу показали, что девушкам интересно заниматься этим видом спорта. Уровень постановки командных выступлений с каждым годом повышается. Особое внимание участники уделили костюмам, они были яркими и зрелищными.
 
Так, звание Чемпиона Харьковской школьной лиги по черлидингу и групп поддержки сезона 2018/2019 получила команда учебно-воспитательного комплекса №45 Шевченковского района. Команда общеобразовательной школы №164 Киевского района стала серебряным призером, а бронзовым призером - общеобразовательная школа №136 Холодногорского района.
 
Спортивное мероприятие прошло на славу, все участники получили положительные эмоции и хорошее настроение. За этот год много команд повысили уровень своего мастерства по черлидингу и получили новый опыт.
 
Второй год подряд команда девушек учебно-воспитательного комплекса №45 удерживает звание - Чемпион школьной лиги по черлидингу и групп поддержки. Поздравляем с победой в этих нелегких, но интересных соревнованиях. Желаем и в дальнейшем стремиться к первенству и развитию!
 
Более подробная информация о результатах финальных игр здесь.
Источник:   Харьков спортивный
 Тэги:  черлидинг и группы поддержки, чемпионы, харьков
 
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