22.04.2019 15:41

В Харькове состоялся Кубок Украины по технике альпинизма

20-21 апреля в Харькове на уникальном скалодроме «Вертикаль» состоялся Кубок Украины по альпинизму (техника альпинизма).



Фото cross-media . org . ua