В Харькове состоялся Кубок Украины по технике альпинизма

20-21 апреля в Харькове на уникальном скалодроме «Вертикаль» состоялся Кубок Украины по альпинизму (техника альпинизма).
Эти соревнования проводятся уже в 6-й раз и традиционно посвящаются памяти известного харьковского альпиниста, мастера спорта международного класса Игоря Свергуна.
Организаторы: Федерация альпинизма и скалолазания Харьковской области при поддержке ФАиС Украины. Призовой фонд Кубка памяти формируется из спонсорских поступлений от друзей Игоря.
В соревнованиях участвовали 54 альпиниста: 12 мужских связок, 6 женских, 6 юнирских (3 мальчики и 3 девочки), 3 ветеранских связок!
Самому молодому участнику 12 лет, самому старшему - 84 года!!
В дни соревнований прекрасная погода.
Спасибо подготовщикам трасс за интересные маршруты, хотя они оказались для некоторых спортсменов непреодолимыми. Топ в финале достигли 13 связок из 20-ти.
Из-за совпадения дня проведения финалов с вторым туром выборов Президента, смогли участвовать только 3 региона – Харьковская, Донецкая области и г.Киев. Несмотря на это колличество участников было рекордным – 55 альпинистов (взрослые, юниоры, ветераны). В соревнованиях по альпинизму это – абсолютный рекорд!
В основном зачете (среди взрослых) обладателями Кубка стали:
Заколодний Олександр - Оченаш Анатолий (Харьков)
Заколодная Ольга - Орловская Елена (Харьков)
второе место:
Тимко Евгений - Репко Елена (Харьков)
Пигарева Юлия - Горпенюк Мария (Киев)
третье место:
Еварницкий Игорь - Калашников Вячеслав (Харьков)
Пирогова Стефания - Михайлова Ольга (Харьков)
Среди юниоров первое место заняли:
Горелков Максим - Кудрявский Артем (Чугуев)
Захарова Ксения (Харьков) - Цапок Камила (Студенок)
второе место:
Майстровой Алексей - Кривобородый Владислав (Чугуев)
Голуб Виктория - Орел Виктория (Чугуев)
третье место:
Садовниченко Максим - Логвиненко Владислав (Харьков)
Гусарова Катерина - Соколова Светлана (Студенок)
Среди ветеранов лучшими стали:
Каширин Владимир - Карпенко Федор (Харьков)
Лысенко Сергей (Чугуев) - Цапок Роман (Студенок)
Еременко Григорий Николаевич (Харьков).
Особенность дня такова, что и эмоции, и логика будут одинаково сильны, при этом в гармонии и равновесии друг с другом. Главное сегодня – не растратить свой потенциал на пустяки.
Переменная облачность, без осадков. Ночью на поверхности почвы заморозки 0-4°, днем – под 20 градусов тепла.
Уже второй раз за сезон мир отмечает День Земли. Вернее, Международный день Матери-Земли.
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