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22.04.2019  15:41   

В Харькове состоялся Кубок Украины по технике альпинизма

20-21 апреля в Харькове на уникальном скалодроме «Вертикаль» состоялся Кубок Украины по альпинизму (техника альпинизма).


Фото cross-media . org . ua

Эти соревнования проводятся уже в 6-й раз и традиционно посвящаются памяти известного харьковского альпиниста, мастера спорта международного класса Игоря Свергуна.

Организаторы: Федерация альпинизма и скалолазания Харьковской области при поддержке ФАиС Украины. Призовой фонд Кубка памяти формируется из спонсорских поступлений от друзей Игоря.

В соревнованиях участвовали 54 альпиниста: 12 мужских связок, 6 женских, 6 юнирских (3 мальчики и 3 девочки), 3 ветеранских связок!

Самому молодому участнику 12 лет, самому старшему - 84 года!!

В дни соревнований прекрасная погода.
Спасибо подготовщикам трасс за интересные маршруты, хотя они оказались для некоторых спортсменов непреодолимыми. Топ в финале достигли 13 связок из 20-ти.
Из-за совпадения дня проведения финалов с вторым туром выборов Президента, смогли участвовать только 3 региона – Харьковская, Донецкая области и г.Киев. Несмотря на это колличество участников было рекордным – 55 альпинистов (взрослые, юниоры, ветераны). В соревнованиях по альпинизму это – абсолютный рекорд!

В основном зачете (среди взрослых) обладателями Кубка стали:


Заколодний Олександр - Оченаш Анатолий (Харьков)
Заколодная Ольга - Орловская Елена (Харьков)

второе место:

Тимко Евгений - Репко Елена (Харьков)
Пигарева Юлия - Горпенюк Мария (Киев)

третье место:

Еварницкий Игорь - Калашников Вячеслав (Харьков)
Пирогова Стефания - Михайлова Ольга (Харьков)

Среди юниоров первое место заняли:

Горелков Максим - Кудрявский Артем (Чугуев)
Захарова Ксения (Харьков) - Цапок Камила (Студенок)

второе место:

Майстровой Алексей - Кривобородый Владислав (Чугуев)
Голуб Виктория - Орел Виктория (Чугуев)

третье место:
Садовниченко Максим - Логвиненко Владислав (Харьков)
Гусарова Катерина - Соколова Светлана (Студенок)

Среди ветеранов лучшими стали:

Каширин Владимир - Карпенко Федор (Харьков)
Лысенко Сергей (Чугуев) - Цапок Роман (Студенок)
Еременко Григорий Николаевич (Харьков).

Источник:   4sport
 Тэги:  соревноване, кубок, альпинизм, харьков, техника, вертикаль
 
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