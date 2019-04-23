Волейбол. Харьковчане - в четверке сильнейших команд Украины

«Сборная Харьковской области – Юракадемия» завершила выступления в мужской волейбольной Суперлиге.
Принять важное решение в этот день будет проще обычного. Ясность мысли, четкость действия и сообразительность – проявив эти качества, вы добьетесь всего, к чему стремитесь.
Переменная облачность, без осадков. Ночью на поверхности почвы заморозки 0-4°, днем – под 20 градусов тепла.
В Украине отмечают День лекарей человеческих душ, а в мире – день книг, английского и испанского языка.
влажн.:
давл.:
ветер: