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23.04.2019  13:55   

Волейбол. Харьковчане - в четверке сильнейших команд Украины

«Сборная Харьковской области – Юракадемия» завершила выступления в мужской волейбольной Суперлиге.


//sportevents.kharkiv.ua.
Харьковчане играли в «бронзовой» серии до трех побед с муниципальным клубом «Винница». Проиграв первый гостевой матч со счетом 1:3, «юристы» в повторном поединке могли переломить ход серии. Выиграв третий и четвертый сеты с одинаковым счетом 25:22, они уступили лишь в укороченном тай-брейке — 13:15.
 
На своей площадке сборной Харьковской области нужно было только выигрывать. Однако в первом же матче «Винница» победила в минимальном количестве партий, не выпустив соперников за 19 очков. Счет в серии стал 3:0, винничане получили бронзовые награды чемпионата, хозяева замкнули лидирующую четверку.
 
Лучшим диагональным игроком чемпионата назвали харьковчанина Андрея Левченко, забившего лишь в серии за бронзовые медали 55 очков.
Источник:   Харьков спортивный
 Тэги:  волейбол, харьков, четверка сильнейших
 
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