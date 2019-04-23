23.04.2019 13:55

Волейбол. Харьковчане - в четверке сильнейших команд Украины

«Сборная Харьковской области – Юракадемия» завершила выступления в мужской волейбольной Суперлиге.



//sportevents.kharkiv.ua.

Харьковчане играли в «бронзовой» серии до трех побед с муниципальным клубом «Винница». Проиграв первый гостевой матч со счетом 1:3, «юристы» в повторном поединке могли переломить ход серии. Выиграв третий и четвертый сеты с одинаковым счетом 25:22, они уступили лишь в укороченном тай-брейке — 13:15.

На своей площадке сборной Харьковской области нужно было только выигрывать. Однако в первом же матче «Винница» победила в минимальном количестве партий, не выпустив соперников за 19 очков. Счет в серии стал 3:0, винничане получили бронзовые награды чемпионата, хозяева замкнули лидирующую четверку.

Лучшим диагональным игроком чемпионата назвали харьковчанина Андрея Левченко, забившего лишь в серии за бронзовые медали 55 очков.