Тхэквондисты с медалями вернулись из Болгарии

Харьковчане завоевали 11 наград на международном рейтинговом турнире ВТФ Sofia Open 2019.
Победителями турнира стали: Сергей Козлов (кадеты, весовая - до 45кг), Мария Чернуха (кадетки, весовая - до 29 кг), Мария Крайнова (кадетки, весовая - свыше 59кг).
Серебряные медали завоевали: Никита Семенов (юноши, весовая - до 33кг), Денис Иващенко (юниоры, весовая - до 45 кг), Владислав Деркач (юниоры, весовая - до 55кг), София Плахтий (кадетки, весовая - до 33кг).
Бронзовыми призерами стали: Максим Благий (юноши, весовая - до 33кг), Дмитрий Рубаненко (кадеты, весовая - до 33кг), Илья Микулин (юниоры, весовая - до 48кг) и Мария Коломиец (девушки, весовая - до 30 кг).
Кроме того, по итогам турнира команда Харьковской области заняла первое общекомандное место в соревнованиях среди кадетов.
Принять важное решение в этот день будет проще обычного. Ясность мысли, четкость действия и сообразительность – проявив эти качества, вы добьетесь всего, к чему стремитесь.
До обеда в Харькове облачная погода, а во второй половине дня небо прояснится. Без осадков.
В Украине отмечают День лекарей человеческих душ, а в мире – день книг, английского и испанского языка.
влажн.:
давл.:
ветер: