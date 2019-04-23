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23.04.2019  17:31   

Тхэквондисты с медалями вернулись из Болгарии

Харьковчане завоевали 11 наград на международном рейтинговом турнире ВТФ Sofia Open 2019.


// ХОГА
Участие в соревнованиях приняли около 1000 тхэквондистов из 20 стран мира, а по его итогам украинцы завоевали 4 золотых 7 серебряных 7 бронзовых медалей. Из них 3 золотые, 4 серебряные и 4 бронзовые были на счету команды Харьковской области.

Победителями турнира стали: Сергей Козлов (кадеты, весовая - до 45кг), Мария Чернуха (кадетки, весовая - до 29 кг), Мария Крайнова (кадетки, весовая - свыше 59кг).

Серебряные медали завоевали: Никита Семенов (юноши, весовая - до 33кг), Денис Иващенко (юниоры, весовая - до 45 кг), Владислав Деркач (юниоры, весовая - до 55кг), София Плахтий (кадетки, весовая - до 33кг).

Бронзовыми призерами стали: Максим Благий (юноши, весовая - до 33кг), Дмитрий Рубаненко (кадеты, весовая - до 33кг), Илья Микулин (юниоры, весовая - до 48кг) и Мария Коломиец (девушки, весовая - до 30 кг).

Кроме того, по итогам турнира команда Харьковской области заняла первое общекомандное место в соревнованиях среди кадетов.

Источник:   ХОГА
 Тэги:  тхэквондо, харьков
 
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