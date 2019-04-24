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24.04.2019  12:19   

Боулинг. Состоялся турнир среди пожилых людей

Представители клубов активного долголетия территориальных центров города Харькова сегодня, 23 апреля, приняли участие в турнире по боулингу.


//city.kharkov.ua
В борьбе за чемпионское звание свои навыки и мастерство продемонстрировали спортсмены от 60 до 85 лет - всего девять команд (по пять человек от каждого района).
 
Судейскую бригаду возглавила заместитель Харьковского городского головы Светлана Горбунова-Рубан.
 
«Идея проводить спортивные соревнования среди пожилых людей возникла не случайно. Это многолетний проект клубов активного долголетия, который, по большому счету, олицетворяет философию территориальной громады Харькова: люди должны быть активными и стремиться к тому, чтобы эта активность сохранялась как можно дольше, независимо от того, сколько тебе лет. В рамках этого проекта мы также проводим различные фестивали, концерты, организовываем экскурсии и походы в кинотеатры, театры. То есть стараемся создавать все необходимые условия, чтобы люди чувствовали себя позитивно и вели здоровый, активный образ жизни», - отметила Светлана Горбунова-Рубан.
 
Участники турнира показали достойные результаты. Так, первое место заняла команда «Оптимисты» Холодногорского района (168 баллов). Вторыми стали команды Немышлянского и Индустриального районов (по 160 баллов), третий результат показала команда Основянского района (147 баллов). Все участники турнира получили поощрительные призы.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  боулинг, турнир пожилых, харьков
 
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