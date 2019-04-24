24.04.2019 11:41

Харьковские боксеры завоевали золотые медали на турнире в Сербии

Международный турнир класса «Belgrade winner 2019» прошел в Сербии.



// city.kharkov.ua

По итогам соревнований украинские боксеры заняли первое общекомандное место, завоевав 6 золотых, 1 серебряную и 5 бронзовых медалей.

Харьковчане принесли национальной сборной две золотые награды.

В соревнованиях среди женщин в весовой категории до 57 кг Юлия Цыплакова в финале выиграла у соперницы из Сербии Елены Зекич.

А в соревнованиях среди мужчин в весовой категории до 91 кг харьковчанин Сергей Горсков победил россиянина Владимира Узуняна.