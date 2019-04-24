Харьковские боксеры завоевали золотые медали на турнире в Сербии

Международный турнир класса «Belgrade winner 2019» прошел в Сербии.
По итогам соревнований украинские боксеры заняли первое общекомандное место, завоевав 6 золотых, 1 серебряную и 5 бронзовых медалей.
Харьковчане принесли национальной сборной две золотые награды.
В соревнованиях среди женщин в весовой категории до 57 кг Юлия Цыплакова в финале выиграла у соперницы из Сербии Елены Зекич.
А в соревнованиях среди мужчин в весовой категории до 91 кг харьковчанин Сергей Горсков победил россиянина Владимира Узуняна.
Сегодня звезды обещают повышенную ясность сознания, логичность и созерцательность. Любые дела, требующие умственной работы, будут даваться легче обычного.
До обеда в Харькове облачная погода, а во второй половине дня небо прояснится. Без осадков.
В этот день в 1981 году представлен первый персональный компьютер IBM.
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