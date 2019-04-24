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24.04.2019  14:14   

Воздушная акробатика. В Харькове пройдут состязания Весна 2019

10-12 мая 2019 года в Первой столице состоятся открытые всеукраинские соревнования по поул спорту и воздушной акробатике.


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Соревнования будут проходить в Академии управления при Президенте Украины по адресу: Московский проспект, 75. Участники будут соревноваться на двух видах снарядов –  пилоны и кольцо. В
 
соревнованиях примут участие 200 спортсменов, которые будут представлять клубы из всех регионов Украины. Примут участие спортсмены в возрасте от 6 до 60 лет. Участие примут аматоры, профессионалы и спортсмены разряда «элит».
 
Впервые соревнования «ВЕСНА 2019» проводятся по международным правилам Федерации IPSF. Победители соревнований «ВЕСНА» будут представлять нашу страну на международных соревнованиях в Канаде, г. Монреаль.
 
Приглашаем всех с 9:00 до 21:00! Напомним, что данные соревнования являются одними из самых масштабных в Украине, активно популяризируют новейший вид спорта среди молодёжи, ежегодно привлекает в Харьков сотни участников и болельщиков.
Источник:   Харьков спортивный
 Тэги:  воздушная акробатика, соревнования, харьков
 
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