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24.04.2019  14:49   

Спортивное ориентирование и туризм: в Первой столице состоится "Smart Race 2019".

В Харькове состоится совершенно новый спортивный проект SMART RACE.


//sportevents.kharkiv.uаl
18 мая, в Лесопарковой зоне на территории лыжной базы «Темп» (ул. Батумская, 16), пройдет совершенно новый спортивный проект - Фестиваль по спортивному ориентированию и туризму "Smart Race 2019".
 
"SMART RACE" в нашем городе для каждого, кто любит активный отдых! Это приключенческая мульти-гонка с элементами бега, ориентирования, преодоления препятствий, стрельбы. Узнай свои способности быстро принимать решения, ориентироваться на местности, быстро преодолевать препятствия, ловко и метко поражать мишени.
 
Данное соревнование, неизбежно, познакомит с навыками использования карты на пересеченной местности, уровняв шансы скоростного бега по размеченной дистанции и ориентировании на местности, отточит быстроту принятия решения во время бега при выборе пути движения, проявит смекалку при прохождении туристических препятствий в динамике и закончит проверкой меткости спортсмена при поражении мишеней из пистолета.
 
На страже возможности схитрить и срезать дистанцию будет использоваться спортивная электроника.
 
Данная гонка направлена на получение участникам навыка военизированной подготовки и проявит наиболее подготовленных спортсменов, умеющих в гармонии совладать своей волей, интеллектом и физической формой.
 
Более подробная информация и регистрация здесь.
Источник:   Харьков спортивный
 Тэги:  орентирование и туризм, состязания, харьков
 
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