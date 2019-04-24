24.04.2019 14:49

Спортивное ориентирование и туризм: в Первой столице состоится "Smart Race 2019".

В Харькове состоится совершенно новый спортивный проект SMART RACE.



//sportevents.kharkiv.uаl

18 мая, в Лесопарковой зоне на территории лыжной базы «Темп» (ул. Батумская, 16), пройдет совершенно новый спортивный проект - Фестиваль по спортивному ориентированию и туризму "Smart Race 2019".

"SMART RACE" в нашем городе для каждого, кто любит активный отдых! Это приключенческая мульти-гонка с элементами бега, ориентирования, преодоления препятствий, стрельбы. Узнай свои способности быстро принимать решения, ориентироваться на местности, быстро преодолевать препятствия, ловко и метко поражать мишени.

Данное соревнование, неизбежно, познакомит с навыками использования карты на пересеченной местности, уровняв шансы скоростного бега по размеченной дистанции и ориентировании на местности, отточит быстроту принятия решения во время бега при выборе пути движения, проявит смекалку при прохождении туристических препятствий в динамике и закончит проверкой меткости спортсмена при поражении мишеней из пистолета.

На страже возможности схитрить и срезать дистанцию будет использоваться спортивная электроника.

Данная гонка направлена на получение участникам навыка военизированной подготовки и проявит наиболее подготовленных спортсменов, умеющих в гармонии совладать своей волей, интеллектом и физической формой.