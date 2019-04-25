Харьковчанки уступили в гостях волейболисткам-аутсадерам из Ровно

Во вторник и среду ровенская «Регина» сыграла два первых поединка за право сохранения места в женской волейбольной Суперлиге.
Соперником ровенчанок стала команда Харьковского высшего училища физической культуры и спорта.
Гости, которые финишировали в высшей лиге на втором месте, попытались оказать сопротивление хозяйкам. Однако опыт хозяев и поддержка домашней арены оказались решающими.
Ровенчанки дважды выиграли - 3: 0 и 3: 1 - лидируя в серии до трех побед.
Следующий матч состоится в Харькове 2 мая.
В случае необходимости соперницы сыграют и 3 мая.
Есть большая вероятность того, что дело, к которому вы проявите интерес с утра, затянет вас до вечера, но зато оно будет сделано на «отлично».
Небо в Харькове в этот день будет ясным недолго, уже днем оно затянется облаками, которые продержатся до конца дня. Без осадков.
В Чистый четверг, по традиции, принято искупаться до восхода солнца – символически очиститься от грехов и суеты.
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