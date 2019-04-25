Главная Новости Спорт Харьковчанки уступили в гостях волейболисткам-аутсадерам из Ровно
25.04.2019  10:45   

Харьковчанки уступили в гостях волейболисткам-аутсадерам из Ровно

Во вторник и среду ровенская «Регина» сыграла два первых поединка за право сохранения места в женской волейбольной Суперлиге.


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Соперником ровенчанок стала команда Харьковского высшего училища физической культуры и спорта.

Гости, которые финишировали в высшей лиге на втором месте, попытались оказать сопротивление хозяйкам. Однако опыт хозяев и поддержка домашней арены оказались решающими.

Ровенчанки дважды выиграли - 3: 0 и 3: 1 - лидируя в серии до трех побед.

Следующий матч состоится в Харькове 2 мая.

В случае необходимости соперницы сыграют и 3 мая.

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 Тэги:  волейбол, училище, харьков, ровно
 
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