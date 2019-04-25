Харьковчанки уступили в гостях волейболисткам-аутсадерам из Ровно

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на 25 апреля Есть большая вероятность того, что дело, к которому вы проявите интерес с утра, затянет вас до вечера, но зато оно будет сделано на «отлично».

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на четверг, 25 апреля Небо в Харькове в этот день будет ясным недолго, уже днем оно затянется облаками, которые продержатся до конца дня. Без осадков.