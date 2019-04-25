25.04.2019 15:19

Тхэквондо. Турнир Белый медведь прошел в Харькове

Состязания собрали около 450 спортсменов.



//kharkivoda.gov.ua

Турнир был организован харьковским клубом «Белый медведь», спортсмены которого неоднократно становились победителями и призерами чемпионатов Европы и мира. Так, с нынешнего чемпионата Европы воспитанники клуба и тренера Александра Першина привезли три золотые медали. Чемпионами Европы стали Рубен Григорян, Даниил Индиченко и Николай Нараевский.

Кубок «Белого медведя» прошел впервые, но собрал большое количество спортсменов. Побороться за призы клуба изъявили желание около 450 спортсменов в возрасте от 6 до 15 лет из Харькова и области, а также гости из Донецкой и Полтавской областей. Конкуренция была высокая, но и проявить себя смогли многие спортсмены, ведь медали были разыграны в пяти видах программы: личный и командный туль, которые являются комплексом формальных упражнений, где спортсмен демонстрирует технику тхэквондо; личный и командный спарринг и раздел самообороны, который является постановочным боем, где спортсмены демонстрируют различные виды атаки и защиты от противника.

По итогам турнира победу в командном зачете завоевали представители харьковского спортивного клуба «Сомбрэ», на счету которых было 45 золотых наград. Второе место заняли тхэквондисты СК «Белый медведь», которые завоевали 37 золотых медалей, а замкнула тройку лучших команд сборная Полтавской области (18 золотых медалей).

В личных соревнованиях высокие результаты показали Даниил Музыка и Владислав Медведев из клуба «Белый медведь», которые стали победителями в соревнованиях среди юниоров в весовых категориях до 65кг и до 60кг, соответственно. Кроме того, Даниил Музыка стал абсолютным чемпионом турнира.

Этот турнир стал одним из этапов подготовки харьковских спортсменов к чемпионату мира по тхэквондо ITF, который в конце августа состоится в Болгарии. Об этом сообщают в Управлении по делам молодежи и спорта ХОГА.