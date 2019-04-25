25.04.2019 17:49

Борьба. Харьковчане - чемпионы и призеры первенства Украины

В греко-римской борьбе среди младших юношей хозяева ковра завоевали золото и серебро.



//kharkivoda.gov.uа

Участие в чемпионате приняли около 350 спортсменов в возрасте до 15 лет из 22 регионов страны, а по его итогам харьковские борцы завоевали 1 золотую и 2 серебряные награды.

Чемпионом Украины в весовой категории до 68кг стал Рамазан Пашаев. В финале он победил киевлянина Сергея Шкуратова.

Бронзовыми призерами стали Эмиль Бехбудов (весовая категория - до 52кг) и Никита Хохлачев (весовая категория - до 62кг).

Этот чемпионат стал этапом формирования сборной Украины, которая с 28 по 30 июня этого года будет бороться в польском Кракове за медали чемпионата Европы U15 .

Кроме того, с 15 по 17 мая в Харьковском дворце спорта «Локомотив» состоится международный турнир Kharkiv Open, участие в котором, как отметил главный судья соревнований Сергей Рутенко, уже подтвердили борцы из семи стран. Об этом сообщают в Управлении по делам молодежи и спорта ХОГА.