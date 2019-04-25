Главная Новости Спорт Борьба. Харьковчане - чемпионы и призеры первенства Украины
25.04.2019  17:49   

Борьба. Харьковчане - чемпионы и призеры первенства Украины

В греко-римской борьбе среди младших юношей хозяева ковра завоевали золото и серебро.


//kharkivoda.gov.uа
Участие в чемпионате приняли около 350 спортсменов в возрасте до 15 лет из 22 регионов страны, а по его итогам харьковские борцы завоевали 1 золотую и 2 серебряные награды.
 
Чемпионом Украины в весовой категории до 68кг стал Рамазан Пашаев. В финале он победил киевлянина Сергея Шкуратова.
 
Бронзовыми призерами стали Эмиль Бехбудов (весовая категория - до 52кг) и Никита Хохлачев (весовая категория - до 62кг).
 
Этот чемпионат стал этапом формирования сборной Украины, которая с 28 по 30 июня этого года будет бороться в польском Кракове за медали чемпионата Европы U15 .
 
Кроме того, с 15 по 17 мая в Харьковском дворце спорта «Локомотив» состоится международный турнир Kharkiv Open, участие в котором, как отметил главный судья соревнований Сергей Рутенко, уже подтвердили борцы из семи стран. Об этом сообщают в Управлении по делам молодежи и спорта ХОГА.
Источник:   ХОГА
 Тэги:  борьба, чемпионы и призеры, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
18.04 ЖКХ С рекламой наркотиков на домах борются коммунальщики 29.03 Спорт Борьба. Харьковчане триумфально выступили на домашнем чемпионате Украины 26.02 Спорт Борьба. Харьковчанин - бронзовый призер международного турнира в Венгрии
 
 

Видео

По проспекту Независимости харьковские озеленители высадят 30 000 цветов
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 