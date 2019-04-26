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26.04.2019  15:41   

Стрельба из лука. Харьковчане - серебряные призеры первенства Украины

Два представителя Первой столицы стали вице-чемпионами Украины.


//kharkivoda.gov.uа
С 18 по 24 апреля в городе Новая Каховка прошел чемпионат Украины по стрельбе из лука, на котором харьковчане завоевали две серебряные награды.
 
Обе медали были завоеваны в стрельбе из блочного лука. В личных соревнованиях среди мужчин второе место занял Вадим Головко. Он успешно дошел до финала, где уступил со счетом 138:145 сопернику из Львовской области Сергею Атаманенко.
 
Также на счету Вадима Головко была серебряная медаль в командных соревнованиях, где в состав команды «Харьковская область-1» также вошли Александр Соколов и Дмитрий Шуть. В финале харьковчане уступили 216:217 команде «Киев-1».
 
В стрельбе из классического лука, к сожалению, харьковским лучникам взять медали не удалось. В личных соревнованиях лучшие результаты показали Екатерина Дубровина и Виктор Рубан, занявшие пятое и шестое места. В командных соревнованиях женская и мужская команда Харьковской области заняли четвертые места.
Источник:   ХОГА
 Тэги:  стрельба из лука, вице-чемпионы, харьков
 
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