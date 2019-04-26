26.04.2019 17:19
Фехтование. Харьковчанин - сильнейший в Украине
Первостоличник Роман Свичкарь стал чемпионом Украины по фехтованию.
//kharkivoda.gov.uа
22 и 23 апреля в Киеве состоялись соревнования на шпагах среди взрослых, на которых спортсмены Харьковской области завоевали золотую и бронзовую награды.
По информации Управления по делам молодежи и спорта ХОГА, в личных соревнованиях среди мужчин впервые в своей карьере золотую медаль завоевал харьковчанин Роман Свичкарь. В финале он со счетом 15:9 выиграл у киевлянина Руслана Тимошенко.
Также Роман Свичкарь стал бронзовым призером в командных соревнованиях вместе с Дмитрием Карюченко, Евгением Миргородским и Максимом Хворостом. В полуфинале харьковчане уступили 37:45 будущим чемпионам из Киева, а в поединке за третье место выиграли 45:39 у своих земляков из команды «Харьков-2», в состав которой вошли Богдан Свичкарь, Денис Потапенко, Андрей Опанасенко и Алексей Махонин.