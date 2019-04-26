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26.04.2019  17:19   

Фехтование. Харьковчанин - сильнейший в Украине

Первостоличник Роман Свичкарь стал чемпионом Украины по фехтованию.


//kharkivoda.gov.uа
22 и 23 апреля в Киеве состоялись соревнования на шпагах среди взрослых, на которых спортсмены Харьковской области завоевали золотую и бронзовую награды.
 
По информации Управления по делам молодежи и спорта ХОГА, в личных соревнованиях среди мужчин впервые в своей карьере золотую медаль завоевал харьковчанин Роман Свичкарь. В финале он со счетом 15:9 выиграл у киевлянина Руслана Тимошенко.
 
Также Роман Свичкарь стал бронзовым призером в командных соревнованиях вместе с Дмитрием Карюченко, Евгением Миргородским и Максимом Хворостом. В полуфинале харьковчане уступили 37:45 будущим чемпионам из Киева, а в поединке за третье место выиграли 45:39 у своих земляков из команды «Харьков-2», в состав которой вошли Богдан Свичкарь, Денис Потапенко, Андрей Опанасенко и Алексей Махонин.
Источник:   ХОГА
 Тэги:  фехтование, чемпион украины, харьков, свечкарь
 
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